Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 29; onde assistir ao vivo e horários

Rodada com jogos decisivos do Brasileirão Série B é o grande destaque da quinta-feira de futebol.

Vasco e Londrina travam confronto direito na luta pelo acesso. Com 48 pontos, o time carioca está na quarta posição e vem de uma derrota.

O clube paranaense está na quinta posição com 45 pontos, mas não vence a duas partidas. A partida será de seis pontos, pois além de ganhar três o vencedor do jogo impede o adversário direto de pontuar.

O triunfo vascaíno pode tranquilizar a equipe no caminho do acesso. Uma derrota pode aumentar a possibilidade do cruz-maltino ficar mais um ano na Série B.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Tombense-Mg x Novorizontino - SporTV e Premiere

SporTV e Premiere 21h30 - Vasco x Londrina - SporTV e Premiere

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Londrina

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Vasco x Londrina terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Tombense-Mg x Novorizontino

O jogo desta quinta-feira às 19h entre Tombense-Mg x Novorizontino terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo irá passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo irá passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no Band hoje?

Nenhum jogo irá passar no Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

19h - Tombense-Mg x Novorizontino - Brasileirão Série B

Brasileirão Série B 21h30 - Vasco x Londrina - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Tombense-Mg x Novorizontino - Brasileirão Série B

Brasileirão Série B 21h30 - Vasco x Londrina - Brasileirão Série B

