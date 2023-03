Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 2; onde assistir ao vivo e horários

El Clássico pela Copa do Rei, rodada da Copa do Brasil e jogos da pré-libertadores são os destaques do futebol desta quinta-feira.

No principal jogo do dia, Real Madrid e Barcelona entram em campo por uma vaga na final da Copa do Rei.

Na Copa do Brasil, o Botafogo encara o Sergipe fora de casa, mirando a próxima fase.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Rei

17h - Real Madrid x Barcelona - ESPN e Star+

Campeonato Brasileiro SUB-20

15h - América-MG x Red Bull Bragantino - Sem transmissão

15h - Goiás x Fortaleza - Sem transmissão

15h - Grêmio x Athletico - Sem transmissão

Copa do Brasil

16h - Águia de Marabá x Botafogo-PB - Sem transmissão

16h30 - Real Ariquemes x Criciúma - Sem transmissão

19h15 - Iguatu x América-RN - Sem transmissão

20h - Maringá x Sampaio Corrêa - Amazon Prime Video

20h - Sergipe x Botafogo - SporTV e Premiere

Libertadores

19h - Always Ready x Magallanes - ESPN 4 e Star+

21h - Fortaleza x Deportivo Maldonado - Paramount+

21h - Millonarios x Universidad Católica - Paramount+

