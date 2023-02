Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 2; onde assistir ao vivo e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, clássico na Copa da Itália e rodada do Campeonato Espanhol são os destaques do futebol nesta quinta-feira.

Pelo Carioca, o Vasco encara o Rezende no São Januário. A equipe busca retomar o caminho da vitória, após derrota pra o Volta Redonda.

No Rio Grande do Sul, o Inter encara Ypiranga no Beira-Rio.

Na Europa, o Real Madrid de Vini Jr e companhia encara o Valência de olho no líder Barcelona. Pela Copa da Itália, clássico entre Juventus e Lazio movimenta o país.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Carioca

15h30 - Madureira x Portuguesa-RJ

19h - Vasco x Rezende-RJ - Cazé TV

21h10 - Volta Redonda x Fluminense - Band

Campeonato Gaúcho

16h30 - Internacional x Ypiranga - SporTV e Premiere

20h - Juventude x Avenida - Premiere

19h - São Luiz x Novo Hamburgo - GE e GZH

Campeonato Goiano

19h30 - Atlético-GO x CRAC - DAZN

Campeonato Paranaense

19h15 - Coritiba x Cianorte - NSports

19h15 - Londrina x Rio Branco - NSports

Campeonato Baiano

19h15 - Vitória x Jacobinense - TVE

Campeonato Pernambucano

20h - Maguary x Belo Jardim - TV FPF

Campeonato Espanhol

17h - Real Madrid x Valência - ESPN e Star+

Copa da Itália

17h - Juventus x Lazio - ESPN 4 e Star+

17h - Juventus x Lazio - Copa da Itália

20h - Juventude x Avenida - Campeonato Gaúcho

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Cazé TV (Youtube)

19h - Vasco x Rezende-RJ - Campeonato Carioca

Star+

17h - Real Madrid x Valência - Campeonato Espanhol

17h - Juventus x Lazio - Copa da Itália

DAZN

19h30 - Atlético-GO x CRAC - Campeonato Goiano

