Jogos de futebol hoje, quinta-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da UEFA Champions League Feminina são destaque nesta quinta-feira de futebol.

A tarde começa com a partida entre os times do Juventus e do Zurich, e o no mesmo horário, o Rosengaard joga contra o Bayern de Munique.

E a Copa do Mundo do Catar terá sua final entre França e Argentina, neste domingo, 18. A disputa pelo terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, no sábado.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Feminina

14h45 - Juventus x Zurich - DAZN

14h45 - Rosengaard x Bayern de Munique - DAZN

17h - Arsenal x Olympique de Marselha - DAZN Brasil (YouTube)

17h - Benfica x Barcelona - DAZN

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo hoje.

Quais jogos vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo vai passar no canal do Casimiro hoje.

Quais jogos vão passar ao vivo na DAZN hoje

