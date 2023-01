Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 4; onde assistir ao vivo e horários

Estreia de São Paulo e Santos na Copa São Paulo de Futebol Junior, jogos da Premier League e Italiano, além da Copa do Rei na Espanha, são os destaques do futebol nesta quarta-feira.

Pela Copa São Paulo, o anfitrião São Paulo enfrenta o Porto Velho, abrindo seu caminho na competição. O Santos enfrenta o São Raimundo, às 15h00.

Na Europa, destaque para estreia do Barcelona na Copa do Rei, do Tottenham diante do Crystal Pallace pela Premier League, além de Salernitana e Milan pelo Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa São Paulo de Futebol Júnior

11h00 - Atlético-MG x Galvez - SporTV

- SporTV 11h00 - Ibrachina x Botafogo-PB - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h00 - Vocem x Ponte Preta - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h00 Deportivo Brasil x Ituano - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h00 - Sharjah FC x Rio Claro - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h00 - Bahia x Operário - YouTube

- YouTube 13h00 - Mauaense x Mauá Futebol - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h00 - Juventus x São Caetano - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h15 - Água Santa x Mixto - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h15 - Santa Cruz x Canaã - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h00 - Oeste x Fluminense-PI - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h00 - Santos x São Raimundo - SporTV

- SporTV 15h15 - América-MG x Retrô - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - CRB x Camboriu - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Ceará x Madureira - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - EC São Bernardo x CSA - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Vila Nova x Nova Iguaçu - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Fortaleza x Remo - YouTube

- YouTube 17h15 - Internacional x Rosário Central - SporTV

- SporTV 17h15 - Santo André x Falcon - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h15 - Audax x Hericilio Luz - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h15 - Atlético-GO x Botafogo-SP - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h00 - ABC x Maringá - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h30 - Marília x Paraibano - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h30 - Vasco x Capital FC - SporTV

- SporTV 20h15 - Sampaio Corrêa x Itabaiana - Paulistão Play

- Paulistão Play 21h45 - São Paulo x Porto Velho - SporTV e Rede Vida

Premier League

16h45 - Leeds United x West Ham - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 17h00 - Aston Villa x Wolverhampton - Star+

- Star+ 17h00 - Crystal Palace x Tottenham - Star+

Campeonato Italiano

08h30 - Salernitana x Milan - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 08h30 - Sassuolo x Sampdoria - Star+

- Star+ 10h30 - Spezia x Atalanta - Star+

- Star+ 10h30 - Torino x Verona - Star+

- Star+ 12h30 - Lecce x Lazio - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 12h30 - Roma x Bologna - Star+

16h45 - Inter de Milão x Napoli - ESPN 4 e Star+

- Star+ 16h45 - - ESPN 4 e Star+ 16h45 - Udinese x Empoli - Star+

Copa do Rei (Espanha)

15h00 - Logroñes x Real Sociedad - Star+

- Star+ 15h00 - Linares Deportivo x Sevilla - Star+

- Star+ 15h00 - Pontevedra x Mallorca - Star+

- Star+ 17h00 - Intercity x Barcelona - Star+

SporTV

ESPN

Star+

DAZN

