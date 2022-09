Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 28; onde assistir ao vivo e horários

Retomada do Brasileirão Série A e Série B são os destaques desta quarta-feira de futebol.

No Mineirão, o líder Palmeiras encara o Atlético MG em busca de se distanciar cada vez mais do segundo colocado. A equipe está com 57 pontos, oito a mais que o Internacional com 49.

Na Neo Química Arena, o Corinthians encara o Atlético GO e uma vitória pode colocar a equipe paulista entre os quatro primeiros.

Pela Série B, o Cruzeiro encara a Ponte Preta fora de casa apenas para cumprir tabela. A Raposa conquistou o acesso na última rodada, ao vencer o Vasco por 3 a 0.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

19h00 - Fluminense x Juventude - Premiere

19h00 - Corinthians x Atlético GO - Premiere

19h00 - Coritiba x Ceará - Premiere

19h00 - Fortaleza x Flamengo - SporTV e Premiere

21h00 - Cuiabá x América MG - Premiere

21h45 - Atlético MG x Palmeiras - TV Globo e Premiere

21h45 - Internacional x Red Bull Bragantino - TV Globo e Premiere

21h45 - Goiás x Botafogo - TV Globo e Premiere

Brasileirão Série B

19h00 - Ponte Preta x Cruzeiro - Premiere

21h45 - Sport x Náutico - TV Globo, SporTV e Premiere

