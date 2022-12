Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 28; onde assistir ao vivo e horários

Retomada do Campeonato Francês, jogo beneficente do Zico e Premier League marcam esta quarta-feira, 28, de futebol.

Pelo Francês, o PSG entra em campo diante do Strausbourg no Parque dos Príncipes. A equipe está na liderança da competição e busca se distanciar cada vez mais do segundo colocado.

Na Premier League, o Manchester City de Haaland e cia, enfrenta o Leeds United fora de casa. Caso vença, poderá atingir a vice liderança da competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso

20h30 - Jogo das Estrelas (Zico) - SporTV

Premier League

17h00 - Leeds United x Manchester City - Star+

Campeonato Francês

11h00 - Ajaccio x Angers - Sem transmissão

- Sem transmissão 11h00 - Troyes x Nantes - Sem transmissão

Sem transmissão 13h00 - Auxerre x Monaco - Sem transmissão

Sem transmissão 13h00 - Clermont Foot x Lille - Star+

- Star+ 15h00 - Brest x Lyon - Star+

- Star+ 17h00 - PSG x Strasbourg - Star+

Campeonato Português

18h15 - Porto x Arouca - Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

20h30 - Jogo das Estrelas (Zico)

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

Star+

13h00 - Clermont Foot x Lille - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 15h00 - Brest x Lyon - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h00 - PSG x Strasbourg - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h00 - Leeds United x Manchester City - Premier League

- Premier League 18h15 - Porto x Arouca - Campeonato Português

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

Que horas começa e onde assistir ao jogo das estrelas (Zico)

O jogo das estrelas desta quarta-feira às 20h30 terá transmissão ao vivo no SporTV

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Manchester City

O jogo desta quarta-feira às 17h00 entre Leeds United x Manchester City terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do PSG

O jogo desta quarta-feira às 17h00 entre PSG x Strasbourg terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Lille

O jogo desta quarta-feira às 13h00 entre Clermont Foot x Lille terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Lyon

O jogo desta quarta-feira às 15h00 entre Brest x Lyon terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Porto

O jogo desta quarta-feira às 18h15 entre Porto x Arouca terá transmissão ao vivo no Star+.

