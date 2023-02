Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 1; onde assistir ao vivo e horários

Primeira rodada do Mundial de Clubes, rodada dos campeonatos estaduais e copas europeias são os destaques desta quarta-feira de futebol.

No Mundial de Clubes, Al Ahly e Auckland City entram em campo iniciando a competição. Desse confronto, pode sair o possível adversário do Real Madrid na semifinal, caso a equipe vencedora passe da próxima fase.

Pelo Paulista, embalado pelo título da Supercopa do Brasil, o Palmeiras visita o Mirassol buscando manter a liderança do grupo. No Rio de Janeiro, o Flamengo que está com as atenções voltadas ao Mundial de Clubes, enfrenta o Boa vista em casa.

Na Inglaterra, destaque para a partida de volta entre Nottingham Forest e Manchester United que lutam por uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa.

Pelo Francês, o PSG enfrenta o Montpellier tentando retomar o caminho das vitórias.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

21h35 - Mirassol x Palmeiras - Paulistão Play, Premiere e Record TV

Campeonato Carioca

15h30 - Audax Rio x Bangu - Sem transmissão

- Sem transmissão 19h - Botafogo x Nova Iguaçu - Caze TV (YouTube)

- Caze TV (YouTube) 21h10 - Flamengo x Boavista - TV Band e Bandsports

Campeonato Gaúcho

19h - Aimoré x Sao José - Sem transmissão

- Sem transmissão 20h - Esportivo x Grêmio - SporTV e Premiere

Campeonato Goiano

15h30 - Inhumas x Goiás - DAZN

- DAZN 19h30 - Vila Nova x Grêmio Anápolis - DAZN

Campeonato Cearense

20h45 - Fortaleza x Atlético-CE - DAZN

Campeonato Baiano

21h30 - Barcelona de Ilhéus x Bahia - TVE (YouTube)

Mundial de Clubes

16h - Al Ahly x Auckland City - SporTV

Copa da Alemanha

14h - RB Leipzig x Hoffenheim - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h45 - Mainz x Bayern de Munique - ESPN 4 e Star+

Campeonato Espanhol

17h - Real Betis x Barcelona - Star+

Copa da Itália

14h - Fiorentina x Torino - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 17h - Roma x Cremonese - ESPN 2 e Star+

Copa da Inglesa

17h - Manchester United x Nottingham Forest - ESPN e Star+

Campeonato Francês

15h - Angers x Ajaccio - Star+

- Star+ 15h - Lille x Clermont Foot - Star+

- Star+ 15h - Nantes x Olympique de Marselha - ESPN 3 e Star+

- ESPN 3 e Star+ 15h - Reims x Lorient - Sem transmissão

- Sem transmissão 15h - Toulouse x Troyes - Sem transmissão

- Sem transmissão 17h - Lens x Nice - Star+

- Star+ 17h - Lyon x Brest - Star+

- Star+ 17h - Mônaco x Auxerre - Star+

- Star+ 17h - Montpellier x PSG - Star+

- Star+ 17h - Rennes x Strasbourg - Star+

Campeonato Cearense

20h45 - Fortaleza x Atlético-CE - DAZN

Onde assistir ao jogo do Palmeiras; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 21h35 entre Mirassol x Palmeiras terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Premiere e Record TV.

Onde assistir ao jogo do Flamengo; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 21h10 entre Flamengo x Boavista terá transmissão ao vivo na TV Band e Bandsposrts

Onde assistir ao jogo do Grêmio; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 20h entre Esportivo x Grêmio terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

Onde assistir ao jogo do Bayern de Munique; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 16h45 entre Mainz x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+.

Onde assistir ao jogo do Barcelona; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Betis x Barcelona terá transmissão ao vivo na Star+.

Onde assistir ao jogo do Roma; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Roma x Cremonese terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Star+.

Onde assistir ao jogo do Manchester United; veja horário

O jogo desta quarta-feira às 17h entre Manchester United x Nottingham Forest terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar na SBT neste quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

21h35 - Mirassol x Palmeiras - Campeonato Paulista

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

21h10 - Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

21h10 - Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca

ESPN

14h - RB Leipzig x Hoffenheim - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 16h45 - Mainz x Bayern de Munique - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 14h - Fiorentina x Torino - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 17h - Roma x Cremonese - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 17h - Manchester United x Nottingham Forest - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h - Nantes x Olympique de Marselha - ESPN 3 e Star+

Premiere

21h35 - Mirassol x Palmeiras - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 20h - Esportivo x Grêmio - Campeonato Gaúcho

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Cazé TV (Youtube)

19h - Botafogo x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca

TVE (Youtube)

21h30 - Barcelona de Ilhéus x Bahia - Campeonato Baiano

Star+

14h - RB Leipzig x Hoffenheim - Copa da Alemanha

- Copa da Alemanha 16h45 - Mainz x Bayern de Munique - Copa da Alemanha

- Copa da Alemanha 17h - Real Betis x Barcelona - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 14h - Fiorentina x Torino - Copa da Italia

- Copa da Italia 17h - Roma x Cremonese - Copa da Italia

- Copa da Italia 17h - Manchester United x Nottingham Forest - Copa da Liga Inglesa

- Copa da Liga Inglesa 15h - Angers x Ajaccio - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 15h - Lille x Clermont Foot - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 15h - Nantes x Olympique de Marselha - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h - Lens x Nice - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h - Lyon x Brest - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h - Mônaco x Auxerre - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h - Montpellier x PSG - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 17h - Rennes x Strasbourg - Campeonato Francês

DAZN

20h45 - Fortaleza x Atlético-CE - Campeonato Cearense

- Campeonato Cearense 15h30 - Inhumas x Goiás - Campeonato Goiano

- Campeonato Goiano 19h30 - Vila Nova x Grêmio Anápolis - Campeonato Goiano

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.