Jogos de futebol hoje, domingo, 9; onde assistir ao vivo e horários

Rodada das principais ligas europeias e jogos Brasileirão Série A e Série B marcam este domingo de futebol.

Em um confronto direto pela pré-Libertadores, São Paulo e Botafogo se enfrentam no Morumbi. Os dois times venceram na rodada do meio de semana e querem engrenar para encostar no G6.

Na Série B, o campeão Cruzeiro enfrenta o Sport, que ainda sonha com o acesso. O clube pernambucano tem 49 pontos e está na quinta posição.

Na Europa, um clássico inglês terá um confronto de brasileiros. O Arsenal de Gabriel Jesus, encara o Liverpool de Fabinho. Na liderança, o time de Londres quer os três pontos para se manter na ponta.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

11h00 - Internacional x Goiás - Premiere

- Premiere 16h00 - Fortaleza x Avaí - TV Globo e Premiere

TV Globo e Premiere 16h00 - São Paulo x Botafogo - TV Globo e Premiere

TV Globo e Premiere 18h00 - Atlético-MG x Ceará - Premiere

- Premiere 18h00 - Coritiba x Red Bull Bragantino - Premiere

- Premiere 18h00 - Fluminense x América-MG - Premiere

Brasileirão Série B

16h00 - Sport x Cruzeiro - TV Globo, SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

17h00 - Mirassol x ABC - DAZN, DirecTV, NSports e TikTok

Campeonato Alemão

10h30 - Borussia Monchengladbach x Colônia - OneFootball

- OneFootball 12h30 - Hertha Berlin x Freiburg - OneFootball

- OneFootball 14h30 - Stuttgart x Union Berlin - OneFootball

Campeonato Espanhol

09h00 - Real Valladolid x Real Betis - Star+

- Star+ 11h15 - Cádiz x Espanyol - Star+

- Star+ 13h00 - Real Sociedad x Villarreal - Star+

- Star+ 16h00 - Barcelona x Celta de Vigo - Star+

Campeonato Francês

08h00 - Montpellier x Monaco - Star+

Star+ 10h00 - Angers x Strasbourg - Star+

Star+ 10h00 - Brest x Lorient - Star+

Star+ 10h00 - Clermont Foot x Auxerre - Star+

Star+ 10h00 - Nice x Troyes - Star+

Star+ 12h05 - Rennes x Nantes - Star+

Star+ 15h45 - Lille x Lens - Star+

Campeonato Inglês

10h00 - Crystal Palace x Leeds United - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 10h00 - West Ham x Fulham - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 12h30 - Arsenal x Liverpool - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h00 - Everton x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

7h30 - Torino x Empoli - Star+

- Star+ 10h00 - Monza x Spezia - Star+

- Star+ 10h00 - Salernitana x Verona - Star+

- Star+ 10h00 - Udinese x Atalanta - Star+

- Star+ 13h00 - Cremonese x Napoli - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 15h45 - Roma x Lecce - Star+

Campeonato Português

11h30 - Boavista x Marítimo - Star+

- Star+ 14h00 - Casa Pia x Vizela - Star+

- Star+ 16h30 - Braga x Chave -Star+

