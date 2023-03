Jogos de futebol hoje, domingo, 5; onde assistir ao vivo e horários

Rodada dos campeonatos estaduais, brasileiro feminino e ligas europeias são os destaques deste domingo de futebol.

Pelo Paulistão, São Paulo, Palmeiras e Santos entram em campo por seus grupos. No Rio, destaque para o clássico Flamengo e Vasco no Maracanã.

No Sul, o clássico Grêmio e Inter é destaque pelo Gaúcho. Na Copa do Nordeste, Ceará e Fortaleza se enfrentam no Castelão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Feminino A1

15h - Real Brasília x Palmeiras - Sem transmissão

20h - Flamengo x Avaí/Kindermann - SporTV

Campeonato Paulista

16h - Botafogo-SP x São Paulo - Paulistão Play, Premiere e Record TV

16h - Ferroviária x Inter de Limeira - Paulistão Play e Premiere

16h - Guarani x Palmeiras - Paulistão Play e Premiere

16h - Ituano x Santos - HBO Max e TNT

16h - Mirassol x Portuguesa Paulistão Play e Premiere

16h - São Bento x Red Bull Bragantino - HBO Max, Paulistão Play, Premiere, Space e TNT

16h - São Bernardo x Água Santa - Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

16h - Resende x Botafogo - Bandsports

18h10 - Flamengo x Vasco - Band e Bandsports

Campeonato Gaúcho

20h - Grêmio x Internacional - Premiere

Copa do Nordeste

16h - Bahia x Vitória - ESPN e Star+

16h - Sergipe x Fluminense-PI - Nosso Futebol

Campeonato Inglês

11h - Nottingham Forest x Everton - ESPN 2 e Star+

13h30 - Liverpool x Manchester United - ESPN e Star+

Copa do Nordeste

18h30 - Ceará x Fortaleza - SBT e Nosso Futebol

18h30 - Santa Cruz x Sampaio Corrêa - Nosso Futebol

Campeonato Espanhol

10h - Real Valladolid x Espanyol - Star+

12h15 - Barcelona x Valencia - ESPN 4 e Star+

14h30 - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - Star+

Campeonato Italiano

08h30 - Spezia x Verona Campeonato Italiano - Star+

11h- Sampdoria x Salernitana - Star+

14h - Inter de Milão x Lecce - Star+

16h45 - Roma x Juventus - ESPN 4 e Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Bayer Leverkusen x Hertha Berlin - OneFootball

13h30 - Wolfsburg x Eintracht Frankfurt - OneFootball

Campeonato Francês

09h - Troyes x Monaco - Star+

11h - Montpellier x Angers - Star+

11h - Reims x Ajaccio - Star+

11h - Strasbourg x Brest - Star+

11h - Toulouse x Clermont Foot - Star+

