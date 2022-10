Jogos de futebol hoje, domingo, 23; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série A, Série B e das ligas europeias são o destaque neste domingo de futebol.

O dia conta com jogos do Brasileirão Série A, que está em sua trigésima terceira rodada. entre os destaques, Fluminense e Botafogo fazem clássico no Rio de Janeiro, e o lanterna Juventude recebe o São Paulo.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h - Fluminense x Botafogo - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 16h - Juventude x São Paulo - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 18h - Atlético-GO x Ceará - Premiere

- Premiere 18h - Coritiba x Internacional - Premiere

- Premiere 18h - Cuiabá x Goiás - Premiere

Brasileirão Série B

16h - Náutico x Grêmio - TV Globo e Premiere

Campeonato Alemão

10h30 - Bochum x Union Berlin - Band

- Band 12h30 - Hertha Berlin x Schalke 04 - OneFootball

Campeonato Espanhol

09h - Espanyol x Elche - Star+

- Star+ 11h15 - Real Betis x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 13h30 - Girona x Osasuna - Star+

- Star+ 13h30 - Villarreal x Almería - Star+

- Star+ 16h - Barcelona x Athletic Bilbao - Star+

Campeonato Francês

08h - Angers x Rennes - Star+

- Star+ 10h - Clermont Foot x Brest - Star+

- Star+ 10h - Reims x Auxerre - Star+

- Star+ 10h - Toulouse x Strasbourg - Star+.

- Star+. 10h - Troyes x Lorient - Star+

- Star+ 12h05 - Nice x Nantes - Star+

- Star+ 15h45 - Lille x Monaco - Star+

Campeonato Inglês

10h - Aston Villa x Brentford - Star+

- Star+ 10h - Leeds United x Fullham - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 10h - Southampton x Arsenal - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 10h - Wolverhampton x Leicester City - Star+

- Star+ 12h30 - Tottenham x Newcastle - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

07h30 - Udinese x Torino - Star+

- Star+ 10h - Bologna x Lecce - Star+

- Star+ 13h - Atalanta x Lazio - Star+

- Star+ 15h45 - Roma x Napoli - ESPN e Star+

Campeonato Português

11h30 - Marítimo x Arouca - Star+

- Star+ 11h30 - Vizela x Santa Clara - Star+

- Star+ 14h - Chaves x Gil Vicente - Star+

- Star+ 16h30 - Vitória de Guimarães x Boavista - Star+

