Jogos de futebol hoje, domingo, 22; onde assistir ao vivo e horários

Jogos dos principais campeonatos estaduais, rodada das ligas europeias e sul-americano Sub-20, são os destaques do futebol deste domingo.

Pelo Paulista, todos as atenções se voltam ao primeiro clássico do ano. Palmeiras e São Paulo se enfrentam, ambos buscando a segunda vitória consecutiva no campeoanto.

Na Inglaterra, Arsenal e Manchester se enfrentam em Londres. Pelo Campeonato Espanhol, Barcelona enfrenta Getafe em casa, enquanto o Real Madrid encara o Athletic de Bilbao fora.

Pelo Sul-americano SUB-20, destaque para o confronto entre Chile e Uruguai.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Sul-americano SUB 20

20h30 - Chile x Uruguai - SporTV

Campeonato Paulista

16h - Palmeiras x São Paulo - Paulistão Play, Premiere e Record TV

- Paulistão Play, Premiere e Record TV 18h30 - São Bernardo x Santos - HBO Max e TNT

- HBO Max e TNT 20h30 - Botafogo-SP x Mirassol - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 20h30 - Ferroviária x Santo André - Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

15h30 - Resende x Boa Vista - Sem transmissão

- Sem transmissão 16h - Volta Redonda x Audax-RJ - Bandsports

- Bandsports 16h - Madureira x Fluminense - Band

Premier League

11h - Leeds x Brentford - Star+

- Star+ 11h - Manchester City x Wolverhampton - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Arsenal x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

10h - Villarreal x Girona - Star+

- Star+ 12h15 - Elche x Osasuna - Star+

- Star+ 14h30 - Barcelona x Getafe - ESPN 2 e Star+

- ESPN 2 e Star+ 17h - Athletic Bilbao x Real Madrid - Star+

Campeonato Italiano

08h30 - Sampdoria x Udinese - Star+

- Star+ 11h - Monza x Sassuolo - Star+

- Star+ 14h - Spezia x Roma - Star+

- Star+ 16h45 - Juventus x Atalanta - Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Borussia Dortmund x Augsburg - OneFootball

- OneFootball 13h30 - Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen - OneFootball

Campeonato Goiano

10h30 - Ipora x Goiás - DAZN

- DAZN 16h - Vila Nova x Atlético-GO - DAZN

Copa do Nordeste

16h - Atlético-BA x Náutico - DirecTVGO

- DirecTVGO 16h - CRB x Sergipe - DirecTVGO

- DirecTVGO 18h - Ferroviário x Ceará - DirecTVGO

- DirecTVGO 19h - Sampaio Corrêa x Bahia - DirecTVGO

Campeonato Mineiro

18h30 - Pouso Alegre x América-MG - Premiere

Campeonato Paranaense

18h30 - Coritiba x Rio Branco-PR - OneFootball

Onde assistir ao jogo do Palmeiras x São Paulo; veja horário

O jogo do Campeonato Paulista deste domingo às 16h00 entre Palmeiras x São Paulo terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, Premiere e Record TV.

Onde assistir ao jogo do Santos; veja horário

O jogo do Campeonato Paulista deste domingo às 18h30 entre São Bernardo x Santos terá transmissão ao vivo na HBO Max e TNT.

Onde assistir ao jogo do Fluminense; veja horário

O jogo do Campeonato Carioca deste domingo às 16h entre Madureira x Fluminense terá transmissão ao vivo na Band.

Onde assistir ao jogo do Arsenal x Manchester United; veja horário

O jogo da Premier League deste domingo à 13h30 entre Arsenal x Manchester United terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Onde assistir ao jogo do Manchester City; veja horário

O jogo da Premier League deste domingo à 13h30 entre Manchester City x Wolverhampton terá transmissão ao vivo no ESPN e Star+.

Onde assistir ao jogo do Barcelona; veja horário

O jogo da Campeonato Espanhol deste domingo às 14h30 entre Barcelona x Getafe terá transmissão ao vivo na ESPN 2 e Star+.

Onde assistir ao jogo do Real Madrid; veja horário

O jogo da Campeonato Espanhol deste domingo às 17h entre Athletic Bilbao x Real Madrid terá transmissão ao vivo na Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

16h - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Band

16h - Madureira x Fluminense - Campeonato Carioca

Bandsports

15h30 - Bangu x Resende - Campeonato Carioca

- Campeonato Carioca 19h - Madureira x Flamengo - Campeonato Carioca

- Campeonato Carioca 21h - Portuguesa RJ x Boa Vista - Campeonato Carioca

TNT e HBO Max

18h30 - São Bernardo x Santos - Campeonato Paulista

SporTV

20h30 - Chile x Uruguai - Sul-americano SUB-20

ESPN

11h - Manchester City x Wolverhampton - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Arsenal x Manchester United - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 14h30 - Barcelona x Getafe - ESPN 2 e Star+

Premiere

16h - Palmeiras x São Paulo - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 20h30 - Botafogo-SP x Mirassol - Campeonato Paulista

- Campeonato Paulista 20h30 - Ferroviária x Santo André - Campeonato Paulista

Star+

11h - Leeds x Brentford - Premier League

- Premier League 11h - Manchester City x Wolverhampton - Premier League

- Premier League 13h30 - Arsenal x Manchester United - Premier League

- Premier League 10h - Villarreal x Girona - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 12h15 - Elche x Osasuna - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 14h30 - Barcelona x Getafe - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 17h - Athletic Bilbao x Real Madrid - Campeonato Espanhol

- Campeonato Espanhol 08h30 - Sampdoria x Udinese - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 11h - Monza x Sassuolo - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 14h - Spezia x Roma - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 16h45 - Juventus x Atalanta - Campeonato Italiano

DAZN

10h30 - Ipora x Goiás - DAZN

- DAZN 16h - Vila Nova x Atlético-GO - DAZN

OneFootball

11h30 - Borussia Dortmund x Augsburg - Campeonato Alemão

13h30 - Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão

