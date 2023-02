Jogos de futebol hoje, domingo, 19; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Paulistão, Seleção Brasileira feminina na SheBelieves Cup e os principais campeonatos europeus são destaques deste domingo de futebol.

Mesmo com a folia de Carnaval em todo o país, o Paulistão terá jogos importantes hoje. O Santos, que luta contra o rebaixamento, encara a Portuguesa em confronto direto pela permanência na primeira divisão do futebol paulista. Praticamente classificado, o Corinthians encara o Mirassol após empate em clássico contra o Palmeiras.

Na Europa, o PSG volta a campo após derrota na Champions League. O time de Neymar, Messi e Mbappé é líder do francês com folga, mas uma nova derrota pode intensificar a crise no Parque dos Príncipes. Líder do Espanhol, o Barcelona encara o Cádiz em casa para manter a vantagem de 11 pontos na liderança. No Inglês, o Manchester United encara o Leicester.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Paulistão

16h - Santos x Portuguesa - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 16h - São Bernardo x Botafogo-SP - Paulistão Play e Premiere

18h30 - Corinthians x Mirassol - TNT e HBO Max

- TNT e HBO Max 20h40 - Ituano x Santo André - TNT, HBO Max, Paulistão Play e Premiere

Campeonato Paranaense

16h - Cascavel x Coritiba - NSports e TV Coxa Prime

SheBelieves Cup

20h30 - Brasil x Canadá – SporTV

Campeonato Italiano

08h30 - Atalanta x Lecce - Star+

11h - Fiorentina x Empoli - Star+

11h - Salernitana x Lazio - Star+

14h - Spezia x Juventus - ESPN e Star+

16h45 - Roma x Verona - ESPN e Star+

Campeonato Francês

09h - PSG x Lille - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Brest x Monaco - Star+

11h - Lorient x Ajaccio - Star+

11h - Rennes x Clermont Foot - Star+

11h - Troyes x Montpellier - Star+

13h05 - Lens x Nantes - Star+

16h45 - Toulouse x Olympique de Marseille - ESPN 4 e Star+

Campeonato Espanhol

10h - Elche x Espanyol - Star+

12h15 Rayo Vallecano x Sevilla - ESPN 3 e Star+

14h30 - Atlético de Madrid x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Star+

17h - Barcelona x Cádiz - Star+

Campeonato Inglês

11h - Manchester United x Leicester City - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Tottenham x West Ham - Star+

Campeonato Alemão

11h30 - Union Berlin x Schalke 04 – Band

13h30 - Borussia Dortmund x Hertha Berlin – OneFootball

15h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - OneFootbal

