Jogos de futebol hoje, domingo, 15; onde assistir ao vivo e horários

Primeira rodada do Paulistão e do Carioca, super clássico espanhol que vale título e campeonatos europeus são os destaques do domingo de futebol.

Dois grandes clubes paulistas estreiam no Campeonato Paulista hoje. O Corinthians encara o Red Bull Bragantino e o São Paulo enfrenta o Ituano. Ainda nos estaduais, no Rio, o Flamengo enfrenta a Portuguesa e o Botafogo o Audax.

Na Europa, o grande jogo do dia será o clássico entre Barcelona e Real Madrid. A partida é válida pela Supercopa da Espanha e quem vencer leva o título. Outro clássico que deve movimentar o domingo será a partida entre Tottenham e Arsenal pelo campeonato inglês.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa SP

10h30 - Santos x Bahia - Sportv

11h - Ituano x Desportivo Brasil - YouTube

12h45 - Botafogo x Red Bull Bragantino - Sportv

12h45 - Remo x Fortaleza - YouTube

15h - Atlético-MG x Água Santa - Sportv

18h - SKA x Internacional - Sportv

21h45 - São Paulo x América-MG - Sportv

Campeonato Paulista

11h - Água Santa x Ferroviária - Paulistão Play e Premiere

- Paulistão Play e Premiere 16h - RB Bragantino x Corinthians - Paulistão Play, Premiere e Record TV

- Paulistão Play, Premiere e Record TV 18h30 - São Paulo x Ituano - TNT e HBO Max

Campeonato Carioca

15h30 - Boavista x Bangu - Bandsports

- Bandsports 16h - Botafogo x Audax Rio - Cazé TV

- Cazé TV 18h - Flamengo x Portuguesa-RJ - Band e Bandsports

Supercopa da Espanha

16h - Real Madrid x Barcelona - ESPN e Star+

Premier League

11h - Chelsea x Palace - Star+

- Star+ 11h - Newcastle x Fulham - Star+

- Star+ 13h30 - Tottenham x Arsenal - Star+

Campeonato Italiano

8h30 - Sassuolo x Lazio - Star+

- Star+ 11h - Torino x Spezia - Star+

- Star+ 11h - Udinese x x Bologna - Star+

- Star+ 14h - Atalanta x Salernitana - Star+

- Star+ 16h45 - Roma x Fiorentina - Star+

Campeonato Espanhol

10h - Getafe x Espanyol - Star+

- Star+ 12h15 - Almeria x Atlético de Madrid - Star+

Campeonato Holandês

10h30 - Fortuna Sittard x PSV - Star+

Campeonato Português

15h - Benfica x Sporting - Star+

- Star+ 17h30 - Porto x Famalicão - Star+

Campeonato Francês

9h - Lille x Troyes - Star+

- Star+ 11h - Toulouse x Brest - Star+

- Star+ 11h - Montpellier x Nantes - Star+

- Star+ 11h - Angers x Clermont Foot - Star+

- Star+ 11h - Reims x Nice - Star+

- Star+ 16h45 - Rennes x PSG - Star+

- Star+ 16h45 - Monaco x Ajaccio - Star+

Campeonato Paranaense

16h - Coritiba x Aruko - TV Coxa Prime

Campeonato Catarinense

19h - Criciúma x Concórdia - NSports e OneFootball

- NSports e OneFootball 19h - Busque x Barra - NSports e OneFootball

Campeonato Baiano

16h - Vitória x Itabuna - TVE

- TVE 18h30 - Jacuipense-BA x Bahia - TVE

Campeonato Pernambucano

15h - Belo Jaridm x Porto - TV FPF

- TV FPF 16h30 - Santa Cruz x Náutico - DAZN

- DAZN 17h - Afogados x Caruaru City - TV FPF

