Jogos de futebol hoje, domingo, 11; onde assistir ao vivo e horários

Jogos dos principais campeonatos femininos são destaque neste domingo de futebol.

Após o fim das quartas de final, a Copa do Mundo do Catar entra em uma rápida pausa, até retornar no 13 com o primeiro jogo das semi finais entre Argentina e Croácia.

No Campeonato Paulista Feminino, o São Paulo recebe o Santos, para quem havia perdido o primeiro jogo das semi finais do campeonato.

Além disso, o dia também conta com a Final da Copa Paulista Feminina, que acontece entre Corinthians e Red Bull Bragantino as 16h na Arena Barueri.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista Feminino

19h - São Paulo x Santos - Centauro, Dale App, ElevenSports, Estádio TNT Sports, Paulistão Play, SporTV e YouTube

Copa Paulista Feminino - Final

16h - Corinthians x Red Bull Bragantino - Paulistão Play, ElevenSports, YouTube, Centauro e Dale App

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo hoje.

Quais jogos vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo vai passar no canal do Casimiro hoje.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do São Paulo Feminino hoje

O jogo deste domingo às 19h entre São Paulo x Santos e terá transmissão ao vivo no Centauro, Dale App, ElevenSports, Estádio TNT Sports, Paulistão Play, SporTV e no YouTube.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Santos Feminino hoje

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Corinthians Feminino hoje

O jogo deste domingo às 16h entre Corinthians x Red Bull Bragantino e terá transmissão ao vivo no Paulistão Play, ElevenSports, YouTube, Centauro e Dale App.

Que horas começa e onde assistir ao jogo do Red Bull Bragantino Feminino hoje

