Jogos de domingo, 8 de dezembro de 2024: onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Brasileiro são os principais destaques deste domingo, 8 de dezembro de 2024, com todas as partidas da última rodada ocorrendo simultaneamente às 16h. Além disso, confrontos decisivos nas ligas europeias, como o clássico londrino entre Tottenham e Chelsea pela Premier League, também prometem agitar o dia.

A programação inclui ainda partidas dos campeonatos Italiano, Espanhol, Alemão, Argentino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

16h - Botafogo x São Paulo - Globo (exceto SP, PR e MG - Juiz de Fora), SporTV e Premiere

16h - Palmeiras x Fluminense - Globo (SP, PR - Curitiba e MG - Juiz de Fora) e Premiere

16h - Atlético-MG x Athletico-PR - Globo (MG - exceto Juiz de Fora, PR - Curitiba) e Premiere

16h - Flamengo x Vitória - SporTV 2 e Premiere

16h - Bahia x Atlético-GO - Premiere

16h - Cuiabá x Vasco - Premiere

16h - Fortaleza x Internacional - Premiere

16h - Grêmio x Corinthians - Premiere

16h - Juventude x Cruzeiro - Premiere

16h - Red Bull Bragantino x Criciúma - Premiere

Premier League

11h - Fulham x Arsenal - Disney+

11h - Leicester x Brighton - ESPN e Disney+

13h30 - Tottenham x Chelsea - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

8h30 - Fiorentina x Cagliari - Disney+

11h - Hellas Verona x Empoli - Disney+

16h45 - Napoli x Lazio - Disney+

Campeonato Espanhol

10h - Leganés x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

12h15 - Athletic Bilbao x Villarreal - ESPN 4 e Disney+

14h30 - Osasuna x Alavés - Disney+

17h - Atlético de Madrid x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Wolfsburg x Mainz - Onefootball

13h30 - Hoffenheim x Freiburg - Onefootball

Campeonato Argentino

17h - Gimnasia La Plata x Talleres - Disney+

19h15 - River Plate x Rosario Central - ESPN 4 e Disney+

21h - Newell's Old Boys x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

10h - Sivasspor x Galatasaray - Disney+

13h - Basaksehir x Hatayspor - Disney+

Campeonato Belga

9h30 - Royal Antwerp x Charleroi - Disney+

14h30 - Anderlecht x Beerschot - Disney+

Campeonato Holandês

10h30 - AZ x Ajax - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Português

15h - Casa Pia x AVS - Disney+

Campeonato Ucraniano

13h - Dínamo de Kiev x Oleksandria - Onefootball

Campeonato Polonês

13h30 - Zaglebie x Legia Warszawa - Onefootball

Campeonato Austríaco

13h - Austria Vienna x Altach - Onefootball

Campeonato Escocês

9h - Ross County x Rangers - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30 - Fortuna Dusseldorf x Eintracht Braunschweig - Onefootball

9h30 - Hamburgo x SV Darmstadt 98 - Onefootball

9h30 - Jahn Regensburg x Colônia - Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

10h - Racing Ferrol x Real Oviedo - Disney+

12h15 - Málaga x Almería - Disney+

14h30 - Albacete x Castellón - Disney+

14h30 - Burgos x Eldense - Disney+

Campeonato Inglês Feminino

9h - Manchester United x Liverpool - ESPN e Disney+

11h30 - West Ham x Crystal Palace - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

10h - Werder Bremen x Freiburg - DAZN

Copinha Feminina

11h - Flamengo Sub-20 x Ferroviária Sub-20 - Paulistão (YouTube)

18h - Internacional Sub-20 x Botafogo Sub-20 - Paulistão (YouTube)

20h40 - Fluminense Sub-20 x São Paulo Sub-20 - Paulistão (YouTube)

