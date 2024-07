Jogos de domingo, 14 de julho de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da final da Eurocopa entre Espanha e Inglaterra e Argentina contra Colômbia pela final da Copa América são os destaques do futebol deste domingo, 14.

A programação do dia também inclui as partidas do Brasileirão Série D, Campeonato Uruguaio, Copa Paulista, Brasileirão Série C, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Final da Eurocopa

16h - Espanha x Inglaterra - Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e Prime Video

Final da Copa América

21h - Argentina x Colômbia - Globo, SporTV e Globoplay

Campeonato Uruguaio

10h - Cerro x Cerro Largo - Disney+

12h30 - Fenix x Defensor Sporting - Disney+

15h - River Plate-URU x Peñarol - Disney+

17h30 - Montevideo Wanderers x Progreso - Disney+

Copa Paulista

10h30 - Francana x Botafogo-SP - Futebol Paulista (Youtube)

Copa do Brasil

11h - Grêmio x Operário - Prime Video

2ª Divisão Paranaense

11h - Paraná Clube x Patriotas - TV Paraná Turismo

Brasileirão Série D

15h - Avenida x Hercílio Luz - Rádio Gazeta (Youtube)

15h - Maracanã x Potiguar-RN - FCF TV (Youtube)

15h30 - Brasiliense x Crac - Brasiliense Futebol Clube (Youtube)

16h - Sousa-PB x Treze-PB - TV Dino (Youtube)

16h - CSE-AL x Itabaiana - CSE TV (Youtube)

16h - Cianorte x Cascavel - Leão do Vale TV (Youtube)

16h - Cametá x Tocantinópolis - TV Mapará (Youtube)

16h - Democrata x Audax-RJ - TV Gerais (Youtube)

16h - Barra x Brasil-RS - StockSports e Comunicação (Youtube)

17h - Fluminense-PI x Águia de Marabá - FLUEC TV (Youtube)

Brasileirão Série B

16h - Vila Nova x Avaí - Band, Canal GOAT e Premiere

18h30 - Chapecoense x Brusque - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - Volta Redonda x São Bernardo - DAZN e Nosso Futebol

19h - Náutico x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.