Jogos da NBA hoje: onde assistir ao vivo e horário dos playoffs

A segunda-feira, 27 de abril, será marcada por uma programação intensa de playoffs da NBA, com grandes jogos envolvendo franquias tradicionais da liga.

Os playoffs da NBA terão três confrontos ao longo da noite, reunindo equipes do Leste e do Oeste. Confira os detalhes de cada jogo, horários e onde assistir:

Detroit Pistons vs Orlando Magic – 21h

O primeiro jogo da noite acontece às 21h, com Detroit Pistons enfrentando o Orlando Magic. O duelo abre a programação de NBA nesta segunda-feira e marca mais um capítulo da disputa nos playoffs. O Orlando lidera a série por 2 a 1.

Transmissão ao vivo: ESPN 2 e Disney+.

Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns – 22h30

Na sequência, às 22h30, o Oklahoma City Thunder recebe o Phoenix Suns em um confronto decisivo pelos playoffs da Conferência Oeste. A expectativa é de um jogo intenso, considerando o peso do momento eliminatório, já que o OKC, time com melhor campanha da temporada regular, pode "varrer" os Suns nesta noite, pois lidera a série por 3 a 0.

Transmissão ao vivo: Disney+.

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets – 23h30

Fechando a rodada da NBA, às 23h30, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets se enfrentam em mais um duelo de playoff no Colorado. O confronto encerra a noite de basquete para os fãs que acompanham a pós-temporada da liga. A partida terá um tempero especial após a confusão generalizada envolvendo jogadores dos dois times no final do duelo anterior. Os Wolves podem se classificar nesta noite, já que lideram a série por 3 a 1.

Transmissão ao vivo: ESPN 2 e Disney+.

Onde assistir aos playoffs da NBA no Brasil

Os fãs brasileiros podem acompanhar os playoffs da NBA ao vivo por meio da ESPN 2, na TV por assinatura, e do Disney+, no streaming. As transmissões contam com narração e comentários especializados, além de cobertura completa antes e depois das partidas.