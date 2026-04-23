Esporte

Jogos da La Liga de hoje, quinta-feira, 23: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta da La Liga online e na TV por assinatura

La Liga: Campeonato Espanhol entra em reta final

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 09h35.

Faltando cinco rodadas para o fim de La Liga, a competição já está definindo as equipes rebaixadas e acirrando a disputa pelo título.

O Barcelona, líder com 82 pontos, já está praticamente confirmado como campeão, mas ainda é seguido pelo Real Madrid, com 73 pontos, e que tem chances remotas de título.

A 33.ª rodada da competição iniciou na terça-feira, 21, e terá fim nesta quinta-feira, 23, com três jogos. Veja onde assistir ao vivo as partidas do Campeonato Espanhol.

La Liga

  • 14h - Levante x Sevilla - ESPN4 e Disney+
  • 15h - Rayo Vallecano x Espanyol - Disney+
  • 16h30 - Real Oviedo x Villarreal - ESPN4 e Disney+

Resultados dos jogos da 33ª rodada de La Liga

  • Athletic Bilbao 1 x 0 Osasuna
  • Mallorca 1 x 1 Valencia
  • Real Madrid 2 x 1 Alavés
  • Girona 2 x 3 Betis
  • Elche 3 x 2 Atlético de Madrid
  • Real Sociedad 0 x 1 Getafe
  • Barcelona 1 x 0 Celta de Vigo

Veja a tabela completa de La Liga

PosClubePTSVED
1Barcelona822714
2Real Madrid732345
3Villarreal611948
4Atlético de Madrid571769
5Real Betis4912137
6Getafe4413514
7Celta de Vigo44111110
8Real Sociedad4211912
9Athletic Bilbao4112515
10Osasuna3910913
11Girona3891112
12Espanyol3810813
13Valencia369914
14Mallorca359815
15Elche3581113
16Rayo Vallecano3581112
17Sevilla349715
18Alavés338915
19Levante297816
20Oviedo276916

🟢 Champions League | 🔵 Europa League | 🔴 Rebaixamento

Acompanhe tudo sobre:Futebol europeuJogos de hojeAgenda de jogos

