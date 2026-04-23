Jogos da La Liga de hoje, quinta-feira, 23: onde assistir ao vivo e horários

La Liga: Campeonato Espanhol entra em reta final ((Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images))
Publicado em 23 de abril de 2026 às 09h35.
|Pos
|Clube
|PTS
|V
|E
|D
|1
|Barcelona
|82
|27
|1
|4
|2
|Real Madrid
|73
|23
|4
|5
|3
|Villarreal
|61
|19
|4
|8
|4
|Atlético de Madrid
|57
|17
|6
|9
|5
|Real Betis
|49
|12
|13
|7
|6
|Getafe
|44
|13
|5
|14
|7
|Celta de Vigo
|44
|11
|11
|10
|8
|Real Sociedad
|42
|11
|9
|12
|9
|Athletic Bilbao
|41
|12
|5
|15
|10
|Osasuna
|39
|10
|9
|13
|11
|Girona
|38
|9
|11
|12
|12
|Espanyol
|38
|10
|8
|13
|13
|Valencia
|36
|9
|9
|14
|14
|Mallorca
|35
|9
|8
|15
|15
|Elche
|35
|8
|11
|13
|16
|Rayo Vallecano
|35
|8
|11
|12
|17
|Sevilla
|34
|9
|7
|15
|18
|Alavés
|33
|8
|9
|15
|19
|Levante
|29
|7
|8
|16
|20
|Oviedo
|27
|6
|9
|16
🟢 Champions League | 🔵 Europa League | 🔴 Rebaixamento