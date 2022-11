Jogos da Copa do Mundo hoje, terça-feira, 22; onde assistir ao vivo e horários

No terceiro dia da Copa do Mundo 2022 começa a maratona de quatro jogos por dia. A partir desta terça-feira, 22, terão jogos ás 7h, 10h, 13h e 16h.

A primeira partida do dia será entre a Argentina, que é uma das favoritas ao título, e a Arábia Saudita. A partida marcará a estreia de Lionel Messi na sua última Copa do Mundo.

No segundo jogo, Dinamarca e Tunísia fazem partida disputada do grupo D. Os dinamarqueses chegam no Mundial após ótima campanha nas eliminatórias europeias e na Liga das Nações, onde venceu a França duas vezes. Goleada pelo Brasil em um amistoso nesse ano, a Tunísia inicia sua caminha na Copa para conseguir classificação histórica.

México e Polônia já é considerado uma decisão antecipada do grupo C, mesmo na primeira rodada. Com a Argentina enfrentando o azarão Arábia Saudita no primeiro jogo, quem vencer pode ficar mais próximo da classificação para as oitavas.

A esperança da Polônia passa pelos pés do artilheiro Robert Lewandowisk, que busca o seu primeiro gol em Copas. Já o México tem no goleiro Ocho o vislumbre de uma classificação em um grupo difícil.

E na última partida do dia, a campeã do Mundial de 2018 estreia no Catar.

Cheia de desfalques importantes, como o atual melhor jogador do mundo, Karim Benzema, e os meias Pogba e Kante, a França quer começar a Copa com o pé direito após péssima campanha na Liga das Nações.

Já a Austrália chega na sua sexta Copa do Mundo em boa fase. A seleção não perde há quatro partidas.

Veja horários e onde assistir aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo C

07h - Argentina x Arábia Saudita - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - México x Polônia - TV Globo, SporTV e FIFA+

Jogos do grupo D

10h - Dinamarca x Tunísia - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - França x Austrália - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

