Jogos da Copa do Mundo hoje, sexta-feira, 25; como assistir ao vivo e horários

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta sexta-feira, 25, com seleções com chance de garantir classificação antecipada para as oitavas de final.

Após empate contra os Estados Unidos no jogo de estreia, o País de Gales precisa vencer para ter chances de classificação para a próxima fase. Os galeses deverão torcer para um empate ou derrota do Estados Unidos, que enfrenta a líder do grupo, Inglaterra. Já o Irã, na última posição, pode ser eliminada da Copa caso seja derrotada.

Após derrota para a Holanda na primeiro jogo, o Senegal busca se reabilitar com o adversário mais fraco do grupo. A seleção precisa vencer e torcer para um empate entre Holanda e Equador. Do outro lado, o Catar pode ser eliminado caso não vença a partida.

Após golear a seleção do Irã na estreia, a Inglaterra busca a segunda vitória para garantir a classificação para a fase de mata-mata. Caso vença a equipe americana, os ingleses se isolam na liderança do grupo. Já os Estados Unidos, que empatou com a seleção de Gales na estreia, precisa vencer para ter chances de se classificar.

Após vencer Senegal no jogo de estreia, a Holanda chega para a segunda partida buscando a classificação e o primeiro lugar no grupo. Do outro lado, o Equador, entra em campo com as mesmas pretensões. A seleção venceu o Catar no primeiro jogo oficial da Copa do Mundo e caso vença novamente, assume a liderança do grupo.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo A

10h - Qatar x Senegal - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - Holanda x Equador - TV Globo, SporTV e FIFA+

Jogos do grupo B

07h - País de Gales x Irã - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - Inglaterra x Estados Unidos - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

10h - Qatar x Senegal - Grupo A

- Grupo A 13h - Holanda x Equador - Grupo A

- Grupo A 07h - País de Gales x Irã - Grupo B

- Grupo B 16h - Inglaterra x Estados Unidos - Grupo B

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

16h - Inglaterra x Estados Unidos - Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Que horas começa e onde assistir ao vivo Qatar x Senegal

O jogo desta sexta-feira às 10h entre Qatar x Senegal terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Holanda x Equador

O jogo desta sexta-feira às 13h entre Holanda x Equador terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo País de Gales x Irã

O jogo desta sexta-feira às 07h entre País de Gales x Irã terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Inglaterra x Estados Unidos

O jogo desta sexta-feira às 16h entre Inglaterra x Estados Unidos terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) e em tempo real na EXAME.

LEIA TAMBÉM: