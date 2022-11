Jogos da Copa do Mundo hoje, sábado, 26; onde assistir ao vivo e horários

A segunda rodada dos grupos C e D da Copa do Mundo começa neste sábado, 26, com seleções que podem garantir classificação antecipada para as oitavas de final.

Após derrota na estreia para Arábia Saudita, a Argentina precisa da vitória para ter chances de classificação. Eles enfrentam o México, que na primeira rodada, empatou sem gols com a Polônia.

Pelo Grupo D, a França encara a Dinamarca e uma vitória garante os franceses nas oitavas de final. A seleção venceu a Austrália na estreia, por 4 a 1, e está na liderança do grupo.

Embalada pela vitória diante da Argentina, a Arábia Saudita encara a Polônia, buscando repetir o triunfo da estreia. Caso os sauditas vençam novamente, se classificam para fase de oitavas de final.

Abrindo do dia de Copa do Mundo, a Austrália encara a Tunísia querendo se reabilitar após derrota na estreia. Por outro lado a Tunísia, busca vencer para ter chances de se classificar no grupo.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo C

10h - Polônia x Arábia Saudita - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - Argentina x México - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Jogos do grupo D

07h - Tunísia x Austrália - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - França x Dinamarca - TV Globo, SporTV e FIFA+

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

10h - Polônia x Arábia Saudita - Grupo C

- Grupo C 16h - Argentina x México - Grupo C

- Grupo C 07h - Tunísia x Austrália - Grupo D

- Grupo D 13h - França x Dinamarca - Grupo D

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

16h - Argentina x México - Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Que horas começa e onde assistir ao vivo Polônia x Arábia Saudita

O jogo deste sábado às 10h entre Polônia x Arábia Saudita terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Argentina x México

O jogo deste sábado às 16h entre Argentina x México terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Tunísia x Austrália

O jogo deste sábado às 07h entre Tunísia x Austrália terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo França x Dinamarca

O jogo deste sábado às 13h entre França x Dinamarca terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

LEIA TAMBÉM: