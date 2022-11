Jogos da Copa do Mundo hoje, domingo, 27; onde assistir ao vivo e horários

A segunda rodada dos grupos E e F da Copa do Mundo começa neste domingo, 27, com seleções que podem garantir classificação antecipada para as oitavas de final.

No principal jogo do dia, Alemanha e Espanha entram em campo em situações diferentes. A equipe espanhola goleou a seleção da Costa Rica e precisa de uma vitória para garantir a classificação. Já a Alemanha, que perdeu na estreia para o Japão, não avança caso perca novamente.

No outro jogo do grupo, o Japão encara a Costa Rica e uma vitória para os japoneses também o garantem vaga para a próxima fase. Já para os costa-riquenhos, qualquer resultado fora da vitória já não se classifica.

Pelo Grupo F, Bélgica enfrenta Marrocos mirando a classificação. Os Belgas venceram o Canadá na partida de estreia e são líderes do grupo até o momento.

Na outra partida, a Croácia enfrenta o Canadá mirando uma segunda vaga no grupo. A Croácia empatou diante do Marrocos e precisa vencer para ter chances de classificação. Já o Canadá só precisa da vitória para manter as chances vivas.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo E

07h - Japão x Costa Rica - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 16h - Espanha x Alemanha - TV Globo, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Jogos do grupo F

10h - Bélgica x Costa Rica - TV Globo, SporTV e FIFA+

- TV Globo, SporTV e FIFA+ 13h - Croácia x Canadá - TV Globo, SporTV e FIFA+

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

07h - Japão x Costa Rica - Grupo E

- Grupo E 16h - Espanha x Alemanha - Grupo E

- Grupo E 10h - Bélgica x Costa Rica - Grupo F

- Grupo F 13h - Croácia x Canadá - Grupo F

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

16h - Espanha x Alemanha - Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

Que horas começa e onde assistir ao vivo Japão x Costa Rica

O jogo deste domingo às 07h entre Japão x Costa Rica terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Croácia x Canadá

O jogo deste domingo às 10h entre Croácia x Canadá terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Bélgica x Costa Rica

O jogo deste domingo às 13h entre Bélgica x Costa Rica terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Espanha x Alemanha

O jogo deste domingo às 16h entre Espanha x Alemanha terá transmissão ao vivo no TV Globo, Globoplay, SporTV, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) e em tempo real na EXAME.

LEIA TAMBÉM: