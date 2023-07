Jogos da Copa do Mundo Feminina nesta sexta, 28; onde assistir e horários

Nesta sexta-feira, 28, os jogos da Copa do Mundo Feminina seguem com intensidade e a primeira disputa do dia será entre Inglaterra e Dinamarca. Serão apenas dois jogos, distribuídos nos horários das 05h30 e 8h.

As jogadoras do Inglaterra enfrentam as dinamarquesas no estádio Sydney Football, às 5h30 (horário de Brasília). Em seguida, às 08h, será a vez da China encarar o Haiti. As duas partidas serão pelo Grupo D.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

Jogos do grupo D

5h30 - Inglaterra x Dinamarca - Cazé TV

8h - China x Haiti - SporTV e Cazé TV

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na SporTV hoje?

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Que horas começa e onde assistir ao vivo Inglaterra x Dinamarca

Que horas começa e onde assistir ao vivo China x Haiti

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

