Jogos da Copa do Mundo Feminina nesta quinta-feira, 10; onde assistir e horários

Nesta quinta-feira, 10, o jogo da Copa do Mundo Feminina promete fortes emoções com a disputa entre Holanda e Espanha, às 22h (horário de Brasília).

As jogadoras da Espanha encaram as holandesas no estádio Wellington Regional, em Wellington, na Nova Zelândia. A partida ocorre durante as quartas de final.

O jogo envolve duas importantes seleções do futebol europeu, que entram em campo pela vaga nas semifinais da competição. Durante os primeiros momentos da Copa, a Espanha goleou a Suíça por 5 a 1, enquanto a Holanda eliminou a África do Sul por 2 a 0 nas oitavas de final.

Onde assistir ao jogo da Copa Feminina hoje

22h - Holanda x Espanha - Cazé TV

O jogo desta quinta-feira às 22h entre Holanda x Espanha terá transmissão ao vivo no Cazé TV.

