Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, terça-feira, 1; onde assistir e horários

Nesta terça, 1, os jogos da Copa do Mundo Feminina seguem em ritmo de conclusão da fase de grupos. O Mundial terá quatro jogos hoje, distribuídos nos horários das 4h e 8h, e vai definir quais seleções do grupo D — Estados Unidos, Portugal, Vietnã e Holanda — e E — China e Inglaterra — avançam para as oitavas de final.

A primeira partida do dia será entre Vietnã e Holanda pelo grupo D. As seleções se enfrentam às 4h, no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin (Nova Zelândia). No segundo jogo, Portugal e Estados Unidos lutam pelas oitavas, também às 4h, em partida válida pelo Grupo D.

Logo depois, às 8h, as seleções da China e Inglaterra devem decidir o líder do Grupo E. A bola roda no estádio Hindmarsh, na Austrália. Por fim, o dia de partidas da Copa Feminina se encerra como jogo entre Haiti e Dinamarca, no mesmo horário, válido pelo Grupo D.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

Jogo do grupo D

4h – Vietnã x Holanda - Fifa+ e CazéTV

Vietnã x Holanda - Fifa+ e CazéTV 4h – Portugal x Estados Unidos - Cazé TV e FIFA +

- Cazé TV e FIFA + 8h – Haiti x Dinamarca - Sportv, Globoplay, Fifa+ e Cazé TV

Jogo do grupo E

8h – China x Inglaterra - Cazé TV, FIFA + e SporTV



