Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, terça, 8; onde assistir e horários

Faltam treze dias para o final da Copa do Mundo Feminina. Nesta terça-feira, 8, a seleção colombiana enfrenta a Jamaica, e a França enfrenta o Marrocos, nas oitavas de final do torneio mundial feminino. As equipes se enfrentam às 5h e às 8h, respectivamente, no Estádio Melbourne, na cidade de mesmo nome.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina hoje

Oitavas de final

05h - Colômbia x Jamaica

08h - França x Marrocos

Quais jogos da Copa do Mundo Feminina vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo desta terça-feira, 8, vai passar na Globo.

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje?

Que horas começa e onde assistir ao vivo Colômbia x Jamaica

O jogo desta terça às 5h entre Colômbia x Jamaica terá transmissão ao vivo no SporTV, Cazé TV e Fifa+.

Que horas começa e onde assistir ao vivo França x Marrocos

O jogo desta terça às 8h entre França x Marrocos terá transmissão ao vivo no Cazé TV e Fifa+.

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

