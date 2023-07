Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, segunda-feira, 24; onde assistir e horários

Nesta segunda, 24, os jogos da Copa do Mundo Feminina continuam a todo vapor. Além da estreia da seleção brasileira, outros três jogos movimentam o quinto dia de competição.

Ao todo serão quatro partidas, distribuídas nos horários das 03h, 05h30, 8h e 23h. O primeiro jogo do dia será a disputa entre Itália e Argentina pelo grupo G. As seleções se enfrentam às 3h, no palco da final do dia 20 de agosto, o Eden Park.

No segundo jogo, uma das favoritas ao título, a Alemanha, enfrenta a seleção do Marrocos às 5h30, em partida válida pelo Grupo H.

Logo depois, às 8h, a seleção brasileira faz a sua estreia contra o Panamá, em jogo válido pelo Grupo F. Caso a seleção vença, pode assumir a liderança do grupo.

Fechando o dia de Copa, a Colômbia joga contra a Coreia do Sul, às 23 horas.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

Jogo do grupo G

3h – Itália x Argentina - SporTV e Cazé TV

Jogo do grupo F

8h – Brasil x Panamá - TV Globo, SporTV e Cazé TV

Jogos do Grupo H

5h30 – Alemanha x Marrocos - SporTV e Cazé TV

- 23h – Colômbia x Coreia do Sul - SporTV e Cazé TV

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na Globo hoje?

8h – Brasil x Panamá

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

3h – Itália x Argentina

5h30 – Alemanha x Marrocos

8h – Brasil x Panamá

23h – Colômbia x Coreia do Sul

Que horas começa e onde assistir ao vivo Itália x Argentina

O jogo desta segunda-feira, às 03h, entre Itália x Argentina terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Alemanha x Marrocos

O jogo desta segunda-feira, às 05h30, entre Alemanha x Marrocos terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Brasil x Panamá

O jogo desta segunda-feira às 8h entre Brasil x Panamá terá transmissão ao vivo no TV Globo, SporTV e Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Colômbia x Coreia do Sul

O jogo desta segunda-feira, às 23h entre Colômbia x Coreia do Sul terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

3h – Itália x Argentina - Grupo G

5h30 – Alemanha x Marrocos - Grupo F

8h – Brasil x Panamá - Grupo F

23h – Colômbia x Coreia do Sul - Grupo H

LEIA TAMBÉM: