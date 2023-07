Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, sábado, 29; onde assistir e horários

Nesta sábado, 29, abre o nono dia de Copa do Mundo Feminina, na Austrália e Nova Zelândia. Três jogos movimentam a competição, que acontecem nos horários das 4h30, 07h e 9h30.

Neste segundo dia, o destaque é para o segundo compromisso da seleção brasileira. O Brasil enfrenta a França, adversária mais forte do grupo, às 7h. Caso vença, a seleção encaminha a classificação para a próxima fase.

No primeiro jogo do dia, a Itália encara a forte equipe da Suécia. As duas seleções venceram o primeiro confronto e caso vençam novamente, também encaminha a classificação.

No último jogo, pelo grupo do Brasil, Panamá e Jamaica se enfrentam no HBF Park.

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina hoje

Jogo do grupo G

4h30 – Suécia x Itália - SporTV, CazéTV e Fifa+

Jogo do grupo F

07h - Brasil x França - TV Globo, SporTV, CazéTV e Fifa+

Jogo do Grupo F

09h30 - Panamá x Jamica - SporTV, CazéTV e Fifa+

