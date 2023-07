Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, quinta-feira, 20; onde assistir e horários

Nesta quinta-feira, 20, começa a Copa do Mundo Feminina na Austrália e Nova Zelandia. A partir de hoje, serão três jogos por dia, distribuídos nos horários das 02h, 04, 07h e 22h e 23h30.

Neste primeiro dia, o destaque são para as anfitriãs do torneio. Em jogo de abertura, a Nova Zelândia encara a Noruega no estádio Eden Park, às 4h (horário de Brasília). Mais tarde, às 7h, a Austrália enfrenta a Irlanda. As duas partidas serão pelo Grupo A.

Fechando o dia de Copa Feminina, a seleção da Nigéria encara o Canadá, às 23h, já iniciando os confrontos do Grupo B.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje

Jogos do grupo A

04h - Nova Zelândia x Noruega - Grupo A

07h - Austrália x Irlanda - Grupo A

Jogos do grupo B

23h30 - Nigéria x Canadá - Grupo B

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo da Copa do Mundo feminina será transmitido na Globo hoje.

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Que horas começa e onde assistir ao vivo Nova Zelândia x Noruega

O jogo desta quinta-feira às 04h entre Nova Zelândia x Noruega terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Austrália x Irlanda

O jogo desta quinta-feira às 07h entre Austrália x Irlanda terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Nigéria x Canadá

O jogo desta quinta-feira às 23h30 entre Nigéria x Canadá terá transmissão ao vivo no SporTV e Cazé TV.

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

