Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, quarta-feira, 26; onde assistir e horários

Nesta quarta-feira, 26, os jogos da Copa do Mundo Feminina continuam e as disputas são válidas pelos Grupos B, C e E com os segundos jogos das seleções da Noruega, da Nova Zelândia, das Filipinas e da Suíça.

Ao todo, serão quatro partidas, distribuídas nos horários das 2h, 4h30, 9h e 22h. O primeiro jogo do dia será a disputa entre Japão e Costa Rica pelo grupo C. As seleções se enfrentam às 02h, no estádio Forsyth Barr Stadium.

Onde assistir aos jogos da Copa Feminina hoje?

2h - Japão x Costa Rica - Sportv, CazéTV e Fifa+ ;

; 4h30 - Espanha x Zâmbia - Sportv, CazéTV e Fifa+ ;

; 9h - Canadá x Irlanda - CazéTV e Fifa+ ;

; 22h - Estados Unidos x Holanda - Sportv, CazéTV e Fifa+.

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo na Globo hoje?

2h - Japão x Costa Rica - Sportv

4h30 - Espanha x Zâmbia - Sportv

22h - Estados Unidos x Holanda - Sportv

Quais jogos da Copa Feminina vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje?

2h - Japão x Costa Rica

4h30 - Espanha x Zâmbia

9h - Canadá x Irlanda

22h - Estados Unidos x Holanda

Que horas começa e onde assistir ao vivo Espanha x Zâmbia?

O jogo desta quarta-feira, às 4h30, entre Espanha e Zâmbia terá transmissão ao vivo no Sportv, CazéTV e Fifa+.

Que horas começa e onde assistir ao vivo Estados Unidos x Holanda?

O jogo desta quarta-feira, às 22h, entre Estados Unidos e Holanda terá transmissão ao vivo no Sportv, CazéTV e Fifa+.

Quem joga pela Copa do Mundo Feminina hoje?

