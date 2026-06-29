Jogos da Copa do Mundo de hoje, segunda-feira, 29 de junho, horários e onde assistir

Brasil x Japão abre o dia da Seleção na Copa do Mundo de 2026 (AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 05h00.
A Copa do Mundo de 2026 segue no segundo dia da fase de 16 avos de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 29. Ao longo do dia, quatro confrontos definem novos classificados para as oitavas de final do Mundial.
O principal jogo da programação é Brasil x Japão, às 14h (horário de Brasília). A rodada ainda conta com Alemanha x Paraguai, Holanda x Marrocos e França x Suécia.
A Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo diante do Japão, em Houston, como o primeiro jogo do dia 29 de junho. O confronto vale vaga nas oitavas de final e coloca frente a frente o líder do Grupo C e o segundo colocado do Grupo F.
A fase eliminatória reúne 32 seleções em confrontos de jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.
A primeira fase do mata-mata será disputada entre os dias 28 de junho e 3 de julho, definindo os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.