Jogos da Copa do Mundo de hoje, segunda-feira, 29 de junho, horários e onde assistir

A Copa do Mundo de 2026 segue no segundo dia da fase de 16 avos de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira, 29. Ao longo do dia, quatro confrontos definem novos classificados para as oitavas de final do Mundial.

O principal jogo da programação é Brasil x Japão, às 14h (horário de Brasília). A rodada ainda conta com Alemanha x Paraguai, Holanda x Marrocos e França x Suécia.

Jogos da Copa do Mundo hoje (29 de junho)

14h – Brasil x Japão;

17h – Alemanha x Paraguai;

20h – Holanda x Marrocos;

23h – França x Suécia.

Onde assistir aos jogos de hoje

Brasil x Japão — TV Globo, SporTV e CazéTV;

Alemanha x Paraguai — CazéTV;

Holanda x Marrocos — CazéTV;

França x Suécia — TV Globo, SporTV e CazéTV.

Brasil abre a programação do dia de hoje

A Seleção Brasileira estreia no mata-mata da Copa do Mundo diante do Japão, em Houston, como o primeiro jogo do dia 29 de junho. O confronto vale vaga nas oitavas de final e coloca frente a frente o líder do Grupo C e o segundo colocado do Grupo F.

Como funciona o mata-mata da Copa do Mundo?

A fase eliminatória reúne 32 seleções em confrontos de jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será na prorrogação e, se necessário, nos pênaltis.

A primeira fase do mata-mata será disputada entre os dias 28 de junho e 3 de julho, definindo os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.