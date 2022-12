Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, sábado, 3; onde assistir e horários

O início das oitavas de final com Messi e um dos artilheiros da competição em campo é a grande atração do sábado de Copa do Mundo.

Ao todo, restam apenas 16 seleções em busca da taça. A primeira partida será entre Holanda e Estados Unidos, e acontece às 12h de hoje.

A Argentina, que passou em primeira colocação na fase de grupos, enfrenta a Austrália na segunda partida do dia às 16h.

A regra da fase eliminatória é muito simples, quem perder vai pra casa e quem vencer avança para as quartas de final. Caso a partida termine empatada nos 90 minutos, o jogo vai para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a vaga é decidida em uma disputa de pênaltis.