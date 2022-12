Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, sábado, 10; onde assistir e horários

Jogos das quartas de final da Copa do Mundo marcam este sábado de futebol.

Após eliminar a Espanha, que já foi campeã do mundial, o Marrocos enfrenta o Portugal de Cristiano Ronaldo ao meio-dia, e as quartas de final do campeonato terminam a tarde com o Jogo entre a França, que é a atual campeã e a Inglaterra.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos das quartas de final

12h - Marrocos x Portugal - Globo, SporTV, Fifa+

- Globo, SporTV, Fifa+ 16h - França x Inglaterra - Globo, SporTV, GloboPlay, Fifa+

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo da Copa do Mundo será transmitido no canal do Casimiro hoje.

Que horas começa e onde assistir o jogo do Portugal hoje

O jogo deste sábado às 12h entre Marrocos x Portugal terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir o jogo do Marrocos hoje

Que horas começa e onde assistir o jogo do França hoje

O jogo deste sábado às 16h entre França x Inglaterra terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+ e em tempo real na EXAME.

Que horas começa e onde assistir o jogo do Inglaterra hoje

