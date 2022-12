Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 7; onde assistir ao vivo e horários

O início da UEFA League Feminina marca esta quarta-feira de futebol.

A Copa do Mundo do Catar entra em pausa até sexta-feira, que é quando começam as quartas de final do campeonato, mas o dia conta com o início de duas ligas importantes para o futebol feminino, a UEFA Champions League e o Campeonato Paulista.

Na mais prestigiada liga europeia, o time do Barcelona enfrenta o Bayern de Munique e o dia também conta com uma partida entre Arsenal e Juventus.

Na liga brasileira, o Santos recebe o São Paulo para o primeiro jogo do campeonato.

UEFA Champions League Feminina

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Champions Feminina hoje

14h45 - Lyon x Zurich - DAZN

- DAZN 14h45 - Rosengaard x Benfica - DAZN

- DAZN 17h - Bayern de Munique x Barcelona - DAZN

- DAZN 17h - Arsenal x Juventus - DAZN

Veja horários e onde assistir ao jogo do Campeonato Paulista Feminino hoje

21h30 - Santos x São Paulo - Sem transmissão ao vivo

Jogo da Copa do Mundo hoje

A Copa do Catar não terá nenhuma partida nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo hoje.

Quais jogos vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

Nenhum jogo vai passar no canal do Casimiro hoje.

