Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, quarta-feira, 30; onde assistir e horários

Após vencer o México na última rodada, a Argentina do craque Lionel Messi entra em campo precisando da vitória para se classificar. A seleção está na segunda colocação com três pontos e em caso de empate ou derrota, irá depender do resultado entre Arábia Saudita e México. Já a Polônia, líder do grupo com quatro pontos, só precisa de um empate para se classificar. Caso perca o confronto para a Argentina, a seleção polonesa precisa torcer para a Arábia Saudita não vencer a partida.

A Arábia Saudita entra em campo precisando da vitória para se classificar. A seleção perdeu para a Polônia na última rodada, porem possui uma vitória contra a Argentina. A equipe soma três pontos e caso perca para o México, não terá mais chances de se classificar. Já o México entra em campo chances menores de classificação. A equipe perdeu para a Argentina e soma até o momento apenas um ponto. Caso queira se classificar, a seleção precisa vencer e torcer para derrota da Argentina diante da Polônia.

A partida será um confronto direto para saber quem será o segundo classificado do grupo. A Austrália precisa apenas de uma vitória simples para se garantir nas oitavas de final. A Dinamarca precisa vencer e torcer para a França ganhar da Tunísia para não depender do desempate por saldo de gols. Na estreia, os australianos foram goleados para a França, mas se recuperaram ao vencer a Tunísia. A Dinamarca empatou com a Tunísia no primeiro jogo e perder para a França.

Copa do Mundo 2022 ao vivo

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos da Copa hoje

Jogos do grupo C

16h - Polônia x Argentina - TV Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV)

- TV Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+, Twitch (Casimito) e YouTube (Cazé TV) 16h - Arábia Saudita x México - SporTV 2, GloboPlay e FIFA+

Jogos do grupo D

12h - Austrália x Dinamarca - SporTV 2 e FIFA+ e GloboPlay

- SporTV 2 e FIFA+ e GloboPlay 12h - Tunísia x França - TV Globo, SporTV, FIFA+ e GloboPlay

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo na Globo hoje?

Quais jogos da Copa vão passar ao vivo no canal do Casimiro hoje

