Jogos da Copa do Mundo ao vivo hoje, domingo, 4; onde assistir e horários

Os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo continuam neste domingo, com a atual campeã em campo e um confronto entre europeus e africanos.

Às 12h, a França, campeã da última Copa e também a primeira colocada do Grupo D, enfrenta a Polônia, que só avançou de fase pelo saldo de gols no grupo C.

O segundo jogo do dia é entre Inglaterra, foi a primeira colocada do Grupo B, contra o Senegal, que se posicionou em segundo na chave A.

É importante lembrar que as seleções derrotadas nesta etapa da competição voltam para casa, os vencedores avançam para as quartas.

Caso a partida termine empatada nos 90 minutos, o jogo vai para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Se o empate persistir, a vaga é decidida em uma disputa de pênaltis.