Esporte

Jogos da Copa do Brasil de hoje, quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta da Copa do Brasil online e na TV por assinatura

Futebol: Sete jogos marcam a quarta-feira de Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Futebol: Sete jogos marcam a quarta-feira de Copa do Brasil (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 23h36.

A quinta fase da Copa do Brasil segue nesta quarta-feira, 22, com a estreia de mais clubes que disputam Brasileirão. As equipes que disputam a Série A se juntam às 12 classificadas anteriormente, buscando uma vaga no mata-mata do torneio, totalizando 32 clubes ao todo.

Nesta fase do torneio, os duelos passaram a ser decididos em jogos de ida e volta. Até a fase anterior, o formato de disputa era em jogo único.

Os confrontos de ida vão de terça-feira, 21, até quinta-feira, 23. Já a volta acontece entre os dias 12 e 14 de maio de 2026.

Na terça-feira, 21, alguns jogos já ocorreram; agora, na quarta, 22, os duelos seguem para definir os placares dos jogos de ida da competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Copa do Brasil

  • 19h - Goiás x Cruzeiro - Transmissão Sportv, Premiere e GETV
  • 19h - Bahia x Remo - Transmissão do Premiere e Sportv3
  • 19h30 - Santos x Coritiba - Transmissão Prime Vídeo
  • 20h30 - Fortaleza x CRB - Transmissão Prime Vídeo
  • 20h30 - Athletic Club x Internarcional
  • 21h30 - Flamengo x Vitória - Transmissão Sportv e Premiere
  • 21h30 - Bragantino x Mirassol - Transmissão Sportv e Premiere

Resultados dos jogos de terça-feira

  • Botafogo 1 x 0 Chapecoense
  • São Paulo 1 x 0 Juventude
  • Grêmio 2 x 0 Confiança
  • Barra 0 x 1 Corinthians
  • Paysandu 0 x 2 Vasco

Veja os clubes que disputarão a quinta fase da Copa do Brasil

  • Athletic-MG
  • Ceará
  • Fortaleza
  • Operário-PR
  • Paysandu
  • Confiança
  • Atlético-GO
  • CRB
  • Jacuipense
  • Goiás
  • Juventude
  • Barra-SC
  • Athletico-PR
  • Atlético-MG
  • Bahia
  • Botafogo
  • Chapecoense
  • Corinthians
  • Coritiba
  • Cruzeiro
  • Flamengo
  • Fluminense
  • Grêmio
  • Internacional
  • Mirassol
  • Palmeiras
  • RB Bragantino
  • Remo
  • Santos
  • São Paulo
  • Vasco da Gama
  • Vitória
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