Jogos da Copa do Brasil de hoje, quarta-feira, 22: onde assistir ao vivo e horários

A quinta fase da Copa do Brasil segue nesta quarta-feira, 22, com a estreia de mais clubes que disputam Brasileirão. As equipes que disputam a Série A se juntam às 12 classificadas anteriormente, buscando uma vaga no mata-mata do torneio, totalizando 32 clubes ao todo.

Nesta fase do torneio, os duelos passaram a ser decididos em jogos de ida e volta. Até a fase anterior, o formato de disputa era em jogo único.

Os confrontos de ida vão de terça-feira, 21, até quinta-feira, 23. Já a volta acontece entre os dias 12 e 14 de maio de 2026.

Na terça-feira, 21, alguns jogos já ocorreram; agora, na quarta, 22, os duelos seguem para definir os placares dos jogos de ida da competição.