Melitta ingressa no mundo dos e-Sports com patrocínio inédito à paiN Gaming

A Melitta, marca renomada no segmento cafeeiro, anunciou nesta segunda-feira, 20, sua estreia nos esportes eletrônicos ao se tornar patrocinadora da paiN Gaming, reconhecida como a melhor organização de esports de 2024 no Prêmio eSports Awards, da Rede Globo.

Fundada em 1908 na Alemanha e líder no mercado brasileiro de café e filtros, a Melitta passará a exibir sua marca nos uniformes das equipes de League of Legends, Counter-Strike 2 (CS2) e Free Fire a partir de 20 de janeiro de 2025.

Válida por um ano, a parceria também inclui ações promocionais para destacar produtos como café solúvel, cappuccino e cápsulas de alumínio, reforçando os valores de tradição, qualidade e praticidade da empresa.

Em entrevista à EXAME, Jonatas Rocha, Diretor de Marketing da Melitta, explica que o patrocínio faz parte de uma estratégia de expansão no cenário esportivo, além do apoio ao vôlei feminino do Minas Tênis Clube, iniciado em 2019.

“Após realizarmos uma pesquisa de mercado, vimos que os esports aparecem como terceira modalidade que mais tem engajamento no Brasil. Também levantamos que a paiN Gaming era o time certo para patrocinar, levando em conta a tradição compartilhada por ambas as marcas ser um dos aspectos mais marcantes no início das negociações”.

Uma das principais novidades da parceria será a criação de um Café Melitta dentro do complexo de 1.600m² da paiN Gaming, localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo. Previsto para o primeiro trimestre, o espaço contará com uma arquibancada para até 200 torcedores, conhecidos como paiNzetes. Projetos semelhantes já foram realizados em locais icônicos como o estádio Old Trafford, do Manchester United, e a sede do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. A proposta é proporcionar conforto e experiências agradáveis para os fãs.

Sharis Endres, CCO da paiN Gaming, ressaltou a importância de parcerias com marcas consolidadas para construir uma comunicação eficaz e autêntica. “O processo de criação desta parceria foi inegavelmente incrível, as palavras chave de ambas as marcas são tradição e família, não existe conexão mais autêntica".

E acrescenta: "O impacto da parceria para as gerações que consomem ambos os produtos, sejam da indústria cafeeira ou da indústria de esportes eletrônicos, será extremamente emblemático e inédito para o mercado. Não é sempre que conseguimos, através de um contrato de patrocínio, criar diálogos de afinidade, momentos especiais e estreitar laços entre pais e filhos, avós e netos, estamos realmente muito animados com a força orgânica e criativa dessa parceria".

Nova tendência no universo gamer

Segundo dados da PwC, o mercado de games no Brasil deve movimentar R$ 20 bilhões até 2030, com crescimento impulsionado pela digitalização do setor. As condições são mais otimistas para o nicho dos e-Sports, que deve alcançar R$ 13 bilhões até 2026. Essa tendência reflete o aumento do interesse por jogos eletrônicos e a popularização dos e-sports entre os brasileiros, que já representam uma das maiores audiências globais no setor.

Não é a toa que muitas empresas estão de olho para esse universo. A forte presença de marcas não-endêmicas [aquelas de fora do mercado gamer], juntamente com estratégias mais duradouras e o uso inovador de soluções de inteligência artificial, se destaca como uma das principais tendências do setor de games em 2025.

Embora as marcas endêmicas já tenham maior sintonia com as demandas dos gamers, as companhias não-endêmicas estão conquistando terreno nesse segmento, reconhecendo que o público gamer também é formado por consumidores.

O diretor de Marketing da Melitta afirma que a companhia acompanha a paixão dos brasileiros por esportes há muito tempo e o crescente interesse dos mais jovens pelos games no passou despercebido.

"A modalidade hoje em dia lota arenas e diversos lugares, seus jogadores carregam milhares de fãs. Por conta disso, logo pensamos que precisávamos investir nos games. Assim como quase todo brasileiro, o gamer também é apaixonado por café e assim nasce a nossa entrada nesse universo tão grande e fascinante".

Questionada pela EXAME, a empresa não revelou o montante do investimento empregado na paiN Gaming. No entanto, do ponto de vista comercial, as expectativas de retorno com o patrocínio são elevadas. Segundo Jonatas Rocha, a maior recompensa para a companhia alemã será estreitar os laços com um público mais jovem e garantir uma posição vantajosa no mercado.

"Há 50 anos, somos uma marca que inspira confiança no consumidor, e buscamos sempre conversar com todos os públicos. No universo dos games, vamos ter a oportunidade de nos aproximar desse novo público que é consumidor do café".