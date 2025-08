Jogadoras da WNBA pedem reforço na segurança após brinquedos sexuais interromperem jogos

Jogadoras da WNBA, a liga de basquete feminino dos Estados Unidos, solicitaram que as medidas de segurança sejam reforçadas nas arenas após dois jogos terem sido interrompidos em menos de uma semana devido ao arremesso de brinquedos na quadra.

Na sexta-feira, a partida entre o Golden State Valkyries e o Chicago Sky foi brevemente interrompida no terceiro quarto, quando árbitros precisaram retirar um brinquedo sexual verde neon que havia sido jogado próximo a uma das cestas. Foi o segundo jogo das Valkyries a ser interrompido pela mesma razão em apenas alguns dias.

Na terça-feira anterior, o duelo das Valkyries contra o Atlanta Dream também precisou ser interrompido, desta vez no último minuto, após outro brinquedo sexual ser arremessado na quadra.

Desrespeitoso e imaturo

“É muito desrespeitoso, não entendo o sentido”, declarou Elizabeth Sky, jogadora do Chicago Sky, após o incidente de sexta-feira. A pivô Elizabeth Williams reforçou as críticas em entrevista coletiva após a partida. “É uma falta de respeito enorme. Não entendo o sentido disso. É muito imaturo. Quem faz isso precisa amadurecer”, disse.

twice in a week i crazy 😭 and both times valkyries playing🤔🤔 pic.twitter.com/R1m4wu0OHa — eleanor | euros x2 🤩 (@e__gsa) August 2, 2025

Isabelle Harrison, atleta do New York Liberty, usou o X (antigo Twitter) para pedir reforço na segurança das arenas depois do episódio mais recente, destacando a preocupação com a integridade das jogadoras. “Segurança da arena?! Alô??! Por favor, melhore. Não tem graça. Nunca teve. Jogar qualquer coisa na quadra é muito perigoso”, escreveu.

Cecilia Zandalasini, do Valkyries, também comentou o episódio da última terça-feira, classificando o arremesso do objeto em quadra como “muito perigoso”. “Depois, quando descobrimos o que era, acho que rimos. Nunca vi nada parecido. Estou feliz por termos superado aquela situação. Mantivemos o foco”, acrescentou.