Jogador francês pode entrar na lista de mais jovens a ganhar a Copa do Mundo; veja ranking

Entre os jogadores da Argentina e França que entrarão em campo na final da Copa do Mundo Fifa 2022 neste domingo, 18, às 12h, um pode entrar na lista de mais jovem a ganhar um Mundial.

Com 20 anos e 1 mês, Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid, pode entrar no top-5 neste domingo caso a França seja campeã do Mundial.

Entre os mais jovens que já venceram a Copa do Mundo estão três brasileiros. Pelé é o primeiro do ranking. O rei do futebol tinha apenas 17 anos e 8 meses quando foi campeão em 1958 e artilheiro da edição com seis gols.

Ronaldo Fenômeno, com apenas 17 anos e 10 meses em 1994, é o segundo da lista. Em ascensão, o jovem atacante foi convocado por Parreira, mas não jogou nenhuma partida.

O outro brasileiro na lista é Kaká. Último brasileiro eleito o melhor do Mundo, ele tinha 20 anos e 2 meses quando foi campeão do mundo em 2002. Kaká era reserva e atuou apenas 23 minutos contra a Costa Rica. Caso Camavinga seja campeão neste domingo, ele irá ultrapassar o brasileiro e assumirá a quinta posição.

Os jogadores mais novos a ganhar a Copa do Mundo