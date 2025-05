Jogador faz time perder patrocínio milionário da Honda depois de publicar foto 'ameaçando' os rivais

O jogador brasileiro Lucas, conhecido como "DiasLucas", causou a perda da principal patrocinadora de sua equipe, a Team Liquid, depois de publicar no X (antigo Twitter) a imagem de uma bomba atômica, logo depois da derrota para a japonesa CAG Osaka no campeonato internacional Reload, realizado no Rio de Janeiro.

Contratado pela Team Liquid para o time de Rainbow Six: Siege em abril, DiasLucas compartilhou um tuíte após a eliminação da equipe do torneio.

"Ganhamos da FaZe e perdemos para a poderosíssima CAG. Bola para a frente e até o próximo campeonato", escreveu o brasileiro, acompanhado de um gif mostrando a explosão de uma bomba atômica.

A publicação gerou polêmica por causa da associação histórica do ataque nuclear dos Estados Unidos às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, que causou a morte de aproximadamente 110 mil a 240 mil pessoas e marcou um episódio traumático para o Japão, culminando em sua rendição na Segunda Guerra Mundial.

Diante da repercussão negativa, Lucas apagou a postagem e se desculpou publicamente.

"Gostaria de me desculpar sinceramente pelo post que fiz após nossa última derrota. Cometi um grande erro ao usar aquele gif e entendo que isso tenha causado desconforto a muitas pessoas. Do fundo do meu coração, não foi minha intenção fazer qualquer referência ofensiva, mas reconheço que o contexto e a escolha foram inadequados", declarou DiasLucas, ressaltando também que pediu desculpas diretamente aos jogadores japoneses.

Perda de patrocínio

Em consequência, a Honda, empresa japonesa e principal patrocinadora da Team Liquid, decidiu cancelar o contrato de patrocínio. O valor do acordo não foi divulgado, mas sabe-se que é milionário, considerando que a Honda detinha os naming rights da divisão de League of Legends da organização, segundo informações do Globo Esporte.

Em nota, a Team Liquid explicou que a publicação de Lucas continha "conteúdo ofensivo e insensível", afirmando que ele buscava um gif "a partir de palavras-chave genéricas, visando expressar como a equipe 'explodiu' durante a partida".

"Ao escolher uma imagem que refletisse a intensidade de suas emoções, ele não percebeu a conexão dessa figura com um momento doloroso da história do Japão. Acreditamos que não houve intenção maliciosa, mas uma falha grave de julgamento e falta de sensibilidade", afirmou a organização.

Ainda segundo a equipe, Lucas prontamente pediu desculpas aos jogadores da CAG, que aceitaram o pedido com compreensão e reconheceram o incidente como um erro, não como uma ofensa deliberada. A organização afirmou que, se houvesse qualquer indício de intenção maliciosa ou preconceituosa, o jogador teria sido imediatamente desligado.

Apesar de não ter sido demitido, Lucas foi multado em um valor equivalente a quatro meses de salário e passará por treinamentos de mídia e sensibilização. Além disso, todos os jogadores e treinadores da equipe participarão de requalificações.

Como forma de reparação, os jogadores se comprometeram a doar integralmente os prêmios conquistados no campeonato para uma instituição de caridade, demonstrando responsabilidade e boa vontade.

No campeonato Reload, a CAG Osaka surpreendeu ao chegar à final, mas foi derrotada pela equipe brasileira FURIA, que conquistou o título em um cenário de eSports fortemente dominado por times do Brasil.