Jogador de futebol americano deixa estádio de ambulância após choque com companheiro; veja vídeo

O defensor Dane Jackson, do Buffalo Bills (time de futebol americano) foi liberado do hospital nesta terça-feira depois que exames mostraram que ele escapou de uma lesão grave após uma forte colisão com outro atleta em partida contra o Tennessee Titans. Em uma disputa de bola, o atleta colidiu com o companheiro de equipe Tremaine Edmunds e teve de ser retirado de campo pouco antes do intervalo para ser encaminhado a um hospital.

Edmunds bateu no capacete de Jackson quando os dois jogadores tentavam interceptar um adversário. Os replays mostram a cabeça de Jackson batendo para trás violentamente. O jogador de 25 anos recebeu tratamento em campo antes de ser levado ao hospital.

Warning: Graphic Injury: #Bills Dane Jackson takes a scary hit to the head/neck area. Prayers up 🙏 pic.twitter.com/GrlazO2xqI — NFL Unlimited (@NFLUnlimited) September 20, 2022

No entanto, os Bills disseram em um comunicado nesta terça-feira que o defensor foi liberado após testes apontarem que “não houve lesão grave no pescoço ou na medula espinhal”.

— Ele recebeu alta do hospital e está passando por uma avaliação mais aprofundada hoje — disseram os Bills em um breve comunicado.

O técnico do time, Sean McDermott, disse que Jackson estava de “bom humor” depois de retornar às instalações da equipe na terça-feira, após sua alta do hospital.

— Muito feliz por ele estar de bom humor hoje, e vamos continuar levando isso dia a dia — disse McDermott.

Os Bills, time de Jackson, derrotaram os Titans por 41-7 na partida

