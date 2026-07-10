Jogador da Colômbia recebe ameaças de morte após eliminação na Copa: 'Nada justifica o ódio'

O meia Jaminton Campaz passou a receber ameaças de morte após a eliminação da Colômbia na Copa do Mundo de 2026. O jogador foi responsabilizado por parte dos torcedores pela derrota diante da Suíça, nas oitavas de final, e usou as redes sociais para pedir respeito diante das manifestações de violência.

"O futebol também é feito de momentos difíceis. Agora, só nos resta aprender, levantar a cabeça e continuar trabalhando para voltar ainda mais fortes. Minha Colômbia, por favor, nunca deixemos de lado o respeito. Podemos pensar diferente, sentir frustração ou tristeza, mas nenhuma paixão justifica o ódio nem viver com medo", escreveu Campaz em um trecho do post.

As críticas ao colombiano ganharam força depois que ele desperdiçou uma oportunidade clara de marcar no empate sem gols com a Suíça, disputado na última terça-feira, em Vancouver, no Canadá. A definição da vaga ocorreu nos pênaltis, com vitória dos suíços por 4 a 3. Após a repercussão das ameaças, a Federação Colombiana de Futebol divulgou uma nota oficial em apoio ao atleta.

"A Federação Colombiana de Futebol (FCF) informa ao público que rejeita categoricamente as ameaças contra a vida e a integridade de Jaminton Campaz e sua família, feitas após a partida entre as seleções nacionais da Colômbia e da Suíça. Nenhum atleta, nem qualquer membro de sua equipe, deve ser submetido a intimidação por representar o país em um contexto esportivo", escreveu a Federação.

A entidade também informou que solicitou à Procuradoria-Geral da República que acelere as investigações para identificar, processar e responsabilizar os autores das ameaças feitas ao jogador do Rosário Central-ARG.

Veja o post traduzido de Campaz

"Desde criança, sonhei em defender as cores da Colômbia, ouvir o hino nacional, representar milhões de pessoas e marcar um gol em uma Copa do Mundo. Hoje, só posso agradecer a Deus por me permitir realizar esse sonho. São lembranças que levarei comigo para sempre.

Quero agradecer de coração a todas as pessoas que estiveram conosco durante esta Copa do Mundo, àqueles que acreditaram em nós, nos apoiaram até o último minuto e nunca deixaram de confiar. Agradeço também à minha família, que tem sido minha força em cada passo e esteve ao meu lado nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis.

A todo o país, só posso dizer que compartilho a dor desta eliminação. Nós também sonhávamos em seguir adiante e sei da tristeza que hoje sentimos como colombianos. Lamento profundamente não ter conseguido lhes dar a alegria que todos esperávamos, mas quero que saibam que nunca faltaram entrega, comprometimento e amor por esta camisa. Dei tudo o que tinha dentro de campo e faria isso novamente, uma, mil vezes, pelo meu país.

O futebol também é feito de momentos difíceis. Agora, só nos resta aprender, levantar a cabeça e continuar trabalhando para voltar ainda mais fortes.

Minha Colômbia, por favor, nunca deixemos de lado o respeito. Podemos pensar diferente, sentir frustração ou tristeza, mas nenhuma paixão justifica o ódio nem viver com medo"

Veja o post da Federação Colombiana

"A Federação Colombiana de Futebol (FCF) informa ao público que rejeita categoricamente as ameaças contra a vida e a integridade de Jaminton Campaz e sua família, feitas após a partida entre as seleções nacionais da Colômbia e da Suíça.

Nenhum atleta, nem qualquer membro de sua equipe, deve ser submetido a intimidação por representar o país em um contexto esportivo.

O Comitê Executivo da Confederação Colombiana de Futebol expressa sua total solidariedade e apoio a Jaminton Campaz, sua família, a todos os jogadores da Seleção Colombiana e à delegação em geral. Solicita ainda que a Procuradoria-Geral da República agilize as investigações necessárias para identificar, processar e punir os responsáveis por esses atos.

A FCF reitera que os jogadores que compõem nossas seleções nacionais assumem a honra de vestir a camisa colombiana com disciplina, comprometimento, profissionalismo e profundo amor pelo país.

Sempre que entram em campo, fazem-no com a convicção de se esforçarem ao máximo e com o único propósito de representar a Nação com dignidade e alcançar o melhor resultado possível.

O futebol deve ser um espaço de união, respeito e esperança, jamais um palco para o ódio, a intimidação ou a violência. Portanto, a Federação convoca todos os colombianos a garantir que as diferenças inerentes à competição esportiva nunca se traduzam em ameaças ou agressões contra aqueles que dedicam suas vidas a representar o país".