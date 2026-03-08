João Fonseca joga na quadra central hoje graças a rival; veja onde assistir

O tenista João Fonseca volta à quadra neste domingo, 8, pelo Masters 1000 de Indian Wells. Após avançar na rodada anterior, o brasileiro enfrenta o norte-americano Tommy Paul na terceira fase do torneio disputado na Califórnia.

O confronto está marcado para começar às 23h (horário de Brasília) e será disputado na quadra central do complexo. A transmissão ao vivo será feita pelo Disney+, no plano Premium.

Atual número 35 do mundo, Fonseca terá pela frente o 24º colocado do ranking da ATP, em um duelo que reedita um encontro recente entre os dois. Na última vez em que se enfrentaram, no Masters 1000 de Madri, em 2025, Paul levou a melhor e venceu por 2 sets a 0, com dois tie-breaks.

O norte-americano é um dos principais nomes do tênis dos Estados Unidos e já figurou entre os dez melhores do mundo. Em 2025, chegou ao oitavo lugar do ranking após uma temporada de destaque no saibro. No circuito, soma quatro títulos, entre eles o ATP 500 de Queen’s, conquistado em Londres em 2024.

Na campanha atual em Indian Wells, Paul avançou após derrotar o belga Zizou Bergs na rodada anterior. Já Fonseca venceu duas partidas no torneio. Na estreia superou o belga Raphael Collignon e, em seguida, eliminou o russo Karen Khachanov, número 16 do mundo.

Pela primeira vez nesta edição do torneio, o brasileiro atuará na quadra central. Nas duas partidas anteriores, apesar de atrair bom público, ele havia jogado em quadras menores.

João Fonseca vira sobre nº 16 do mundo

A classificação para a terceira rodada veio após uma vitória de virada sobre Karen Khachanov neste sábado, 17. Fonseca venceu por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (9-7) e 6/4, em uma partida de 2h15.

O russo começou melhor e chegou a abrir vantagem no primeiro set, vencendo por 6-4. Na segunda parcial, os dois confirmaram os saques até o tie-break. No desempate, Fonseca salvou dois match points antes de fechar por 9-7.

No set decisivo, o brasileiro abriu vantagem e chegou a fazer 4-1, com duas quebras de saque. Khachanov ainda tentou reagir, mas Fonseca manteve o controle e fechou a parcial em 6-4.

A vitória teve sabor de revanche. No único confronto anterior entre os dois, o russo havia vencido o brasileiro no Masters 1000 de Paris, em 2025.

Com o triunfo, Fonseca alcançou pela primeira vez a terceira rodada de Indian Wells e chegou à décima vitória da carreira em torneios de nível Masters 1000. O resultado também garantiu ao brasileiro uma premiação de quase US$ 62 mil, cerca de R$ 325 mil na cotação atual.