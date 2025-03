João Fonseca enfrenta Ugo Humbert no Miami Open neste sábado; saiba onde assistir ao vivo

Após vencer Learner Tien na estreia, João Fonseca segue na busca por uma vaga na terceira rodada do Miami Open, onde enfrentará o francês Ugo Humbert, número 20 do mundo. A partida terá início a partir das 17h30 (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo Disney+.

Humbert, de 26 anos, é um oponente desafiador. Em janeiro, os dois se enfrentaram na Copa Davis, com vitória do francês por 2 a 0. No entanto, Humbert vem de duas eliminações precoces nas segundas rodadas de Indian Wells e Dubai, embora tenha conquistado recentemente o bicampeonato no ATP 250 de Marseille, na França.

O ano de 2024 foi marcante para o francês, que também se destacou com o título do ATP 500 de Dubai e com boas campanhas em Paris e Tóquio, ambos ATP 1000. Humbert venceu importantes tenistas do top 10, como Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz (duas vezes).

Onde assistir à partida

