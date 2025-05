João Fonseca é anunciado na Laver Cup e se torna primeiro brasileiro da história na competição

O jovem tenista João Fonseca foi anunciado como uma das novas estrelas da Laver Cup deste ano. O torneio, que ocorrerá entre os dias 19 e 21 de setembro de 2025, no Chase Center, em San Francisco, terá a presença do brasileiro pela primeira vez em sua história, fazendo Fonseca o primeiro atleta do Brasil a disputar a competição internacional.

Fonseca se junta a outros jogadores renomados, como o número 10 do mundo Holger Rune e outros grandes nomes do tênis, como Alejandro Zverev e Carlos Alcaraz pela Europa, e Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton pelo Time Mundo.

Aos 18 anos, Fonseca vem de uma temporada de grandes conquistas, como o título do Next Gen ATP Finals e a entrada no top 100 do ranking da ATP, algo inédito para o atleta.

“Sempre sonhei em jogar a Laver Cup, então estou muito animado com essa oportunidade", disse Fonseca. Ele também revelou que a presença de nomes como Andre Agassi como técnico do Time Mundo é um grande estímulo.

O desafio de Fonseca antes de Roland Garros

Entretanto, o momento de Fonseca no circuito não é o mais tranquilo. Às vésperas de Roland Garros, o tenista atravessa uma fase difícil, com três derrotas seguidas. A eliminação precoce no Masters 1000 de Roma e as quedas nas primeiras rodadas do Challenger de Estoril e Masters de Madri marcaram este período instável em sua trajetória. Apesar disso, Fonseca e sua equipe optaram por manter o planejamento, sem participar de torneios nesta semana, na última antes do Grand Slam francês.

O que é a Laver Cup?

A Laver Cup é uma competição internacional de tênis criada em 2017 por Roger Federer e o bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann.

O torneio reúne seis dos melhores jogadores de tênis da Europa e seis da equipe do resto do mundo, que competem em uma série de partidas ao longo de três dias. O evento foi nomeado em homenagem ao ex-tenista australiano Rod Laver, considerado um dos maiores atletas da história do esporte.

Realizada anualmente, a Laver Cup é única por seu formato de equipes, ao contrário dos torneios tradicionais de tênis, que são individuais.

As equipes são lideradas por capitães e os jogadores se enfrentam em uma série de partidas de simples e duplas. O evento, além de atrair grandes nomes do esporte, tem como objetivo promover a camaradagem e o espírito de equipe entre os atletas.

A cada edição, o torneio conta com uma atmosfera única, com muitos fãs e jogadores compartilhando a experiência de competir e apoiar suas equipes. A Laver Cup se tornou rapidamente um dos torneios mais esperados do calendário do tênis profissional.