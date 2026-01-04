João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por dores e adia estreia em 2026

A estreia de João Fonseca na temporada 2026 foi adiada. O tenista brasileiro de 19 anos desistiu do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, após sentir dores na lombar.

Cabeça de chave número 6 do torneio, ele enfrentaria o americano Reilly Opelka (52º do ranking), que agora será substituído pelo australiano Dane Sweeny.

Atualmente na 24ª posição do ranking da ATP, João deve perder ao menos cinco posições com a desistência.

Em 2025, o carioca havia vencido o Challenger de Camberra na mesma semana do calendário, somando 125 pontos que não poderá defender neste ano.

Com isso, já aparece em 29º lugar na lista ao vivo e corre risco de sair do top 30, dependendo do desempenho de rivais em Brisbane.

A expectativa é que Fonseca esteja apto para competir no ATP 250 de Adelaide, entre 12 e 17 de janeiro.

O torneio é a última preparação antes do Australian Open, que ocorre de 18 de janeiro a 1º de fevereiro, e pode ser decisivo para manter o brasileiro entre os 32 cabeças de chave do Grand Slam — posição que garante estreia direta na chave principal e evita confrontos contra tenistas do topo do ranking nas rodadas iniciais.

Em sua primeira participação no Australian Open, em 2025, Fonseca saiu do qualifying e chegou até a terceira rodada, superando o então número 9 do mundo, Andrey Rublev.

Obrigações e calendário do top 30 moldam a temporada de Fonseca

Ao terminar 2025 entre os 30 melhores do mundo, João Fonseca passou a cumprir obrigações de calendário impostas pela ATP.

Entre elas, está a participação obrigatória em ao menos oito dos nove torneios da série Masters 1000 — com exceção de Monte Carlo — e em cinco eventos ATP 500, sendo um após o US Open.

O brasileiro já definiu o calendário para os primeiros meses do ano, com presença confirmada em torneios na América do Sul e nos Estados Unidos.

Ele é o atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, onde voltará a competir entre 9 e 15 de fevereiro.

Antes disso, Fonseca tem compromisso marcado com a seleção brasileira na Copa Davis, de 6 a 8 de fevereiro, seguida pelo Rio Open (ATP 500), onde jogará entre os dias 16 e 22. A gira norte-americana inclui ainda os Masters 1000 de Indian Wells (4 a 15 de março) e de Miami (18 a 29 de março).

Veja o calendário de João Fonseca no início da temporada 2026:

ATP 250 de Adelaide – 12 a 17 de janeiro

Australian Open – 18 de janeiro a 1º de fevereiro

Copa Davis – 6 a 8 de fevereiro

ATP 250 de Buenos Aires – 9 a 15 de fevereiro

Rio Open (ATP 500) – 16 a 22 de fevereiro

Masters 1000 de Indian Wells – 4 a 15 de março

Masters 1000 de Miami – 18 a 29 de março

A última vez que Fonseca entrou em quadra foi em 8 de dezembro, em partida de exibição contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz.

O espanhol venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 10-8 no super tie-break.

Uma revanche já está marcada para 12 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo — os ingressos estão próximos de esgotar.