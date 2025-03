João Fonseca atropela russo Kotov e avança em Challenger nos Estados Unidos

Após a eliminação no Masters de Indian Wells, João Fonseca voltou a brilhar nas quadras nesta quarta-feira, 12. O brasileiro conquistou uma vitória convincente contra o russo Pavel Kotov, atual nº 101 do mundo, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, pelo Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos.

Em uma atuação de alto nível, Fonseca precisou de apenas 26 minutos para fechar o primeiro set, demonstrando toda sua superioridade desde o início da partida.

Agora, o próximo desafio do brasileiro será o alemão Jan-Lennard Struff, atualmente na 41ª posição do ranking ATP. As oitavas de final prometem ser uma disputa acirrada, embora ainda não tenha sido divulgada a data e o horário da partida.

Como os torneios impactam o ranking ATP?

O ranking do ATP é atualizado semanalmente e leva em consideração os pontos acumulados pelos jogadores nos últimos 12 meses. Os torneios de maior prestígio, como os Grand Slams e os Masters 1000, têm maior peso e impactam diretamente na disputa pelo topo da classificação mundial.

Já os torneios menores, como o Challenger de Phoenix, que possui peso 175, ajudam os tenistas a somar pontos importantes para subir no ranking e garantir sua participação em competições de maior destaque, como os ATP 250 e 500.

Com esta vitória, Fonseca segue firme em sua jornada para conquistar posições mais altas e, quem sabe, conquistar uma vaga em torneios ainda mais relevantes no circuito.