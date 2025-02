João Fonseca abre o duelo entre Brasil e França pela Copa Davis; veja horários e onde assistir

O Brasil inicia sua jornada na Copa Davis de 2025 com um importante desafio. Liderada por João Fonseca, que recentemente entrou pela primeira vez no top-100 do ranking mundial, a equipe brasileira enfrentará a França na fase qualificatória.

Os confrontos acontecerão no Palais des Sports Jean Ros, em Orleans, com piso duro coberto. As partidas estão marcadas para sábado, 1º de fevereiro, às 10h30 e domingo, 2 de fevereiro, às 10h, no horário de Brasília.

Além de Fonseca (99º), o time conta com Thiago Wild (76º) e Matheus Pucinelli (302º), além dos especialistas em duplas Rafael Matos (38º) e Marcelo Melo (39º). Os brasileiros terão pela frente um forte time francês formado por Ugo Humbert (15º), Arthur Fils (19º), Giovanni Mpetshi Perricard (30º) e Pierres-Hugues Herbert (179º).

A Copa Davis, conhecida como "Copa do Mundo do tênis masculino", é disputada em séries de até cinco jogos. Para avançar, uma equipe precisa vencer ao menos três duelos, sendo quatro partidas individuais e, se necessário, uma decisão em duplas. O sorteio da ordem das partidas acontece nesta sexta-feira, 31.

Quem passar deste confronto enfrentará Croácia ou Eslováquia em setembro, na fase final do qualificatório. O vencedor garantirá uma vaga nas finais da Copa Davis, marcadas para novembro em Bologna, na Itália, com a participação dos oito melhores países do mundo.

Em 2024, o Brasil chegou às finais da Copa Davis, mas foi eliminado na fase de grupos. A equipe venceu a Bélgica, mas perdeu para Itália e Holanda, ficando em quarto lugar após um empate triplo.

Na ocasião, João Fonseca estreou na competição com destaque: venceu Botic Van de Zandschulp (Holanda) e Raphael Collignon (Bélgica), mas perdeu para Matteo Berrettini (Itália). Os outros convocados já têm histórico na Davis: Thiago Wild (uma vitória e duas derrotas), Matheus Pucinelli (duas vitórias), Marcelo Demoliner (quatro vitórias e uma derrota) e Rafael Matos (seis vitórias e duas derrotas).

Este será o sexto confronto entre Brasil e França na história da Copa Davis. O retrospecto é equilibrado, com três vitórias francesas e duas brasileiras. O último encontro foi em 2000, em Florianópolis (SC), quando Guga, Fernando Meligeni, Jaime Oncins e Francisco Costa garantiram uma vitória por 4 a 1.

Onde assistir ao jogo Brasil x França, com João Fonseca, pela Copa Davis?

No sábado, 1º de fevereiro, o Brasil enfrenta a França pela fase do qualificatório da Copa Davis, às 10h30. No domingo, 2 de fevereiro, o jogo começa às 10h. As partidas serão transmitidas pelo DSports, disponível na Sky+ e em tempo real no site do Globo Esporte.